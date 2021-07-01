مش أمكم.. زوج هالة صدقي يوجه رسالة نارية لـ أولاده في قضية انكار النسب

أثار رجل الاعمال سامح سامى زوج الفنانة هالة صدقى حالة من الجدل مجددا وذلك بعد ان نشر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوجه فيها رسالة الى اولاده حول حقيقة نسبهما.

وقال سامح : “لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ«dna»، يوم 13 يوليو وكلو سيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك”.

تعليق سامح سامى

انذار بالطاعة

وكانت تلقت هالة صدقي من زوجها انذار بالصاعة وعلقت هالة صدقي : "أنا موافقة جدا على الطاعة ومش معترضة، بس شقة الزوجية كانت إيه؟ دي شقتي اللي أنا اتجوزت فيها وخلفت فيها وعشت فيها، واللي هو سافر وسابنا منها، والعنوان اللي كاتبه عنوان شقة أبوه".

وأضافت هالة صدقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن المسألة ليست حالتها الشخصية، مرددة: "بالنسبالي الموضوع قلب كوميدي. وسيبك من موضوعي أنا الشخصي، إحنا بنتكلم على قوانين تهين المرأة".

وتابعت صدقي: " في آلاف أو ملايين الحالات زي حالتي، لكن أصواتهم مش بتوصل، وأكيد في ستات كتير بيتعرضوا للمواقف دي. القوانين دي حقيقي كلها في صف الرجل وتهين المرأة وتجرحها بشكل أو بآخر".

وتابعت: "الراجل دا الحقيقة ممكن يكون عايز شهرة، وممكن مر بظروف نفسية صعبة لخبطته. لأن إحنا من شهر الراجل منزل فيديو بيقول أنا طلقتها على الهوا. وفي نفس الوقت بيبعتلي ماسيدجات عياط وانهيار واعتذارات، لكن عيب أطلعها."



ونشرت هالة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورة من الإنذار الذي تلقته للدخول في طاعة زوجها ووالد طفليها.

وكتبت ساخرة: «خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة أون لاين».

سمير غانم

ونشرت هالة صدقي صورة للفنان الراحل سمير غانم عبر حسابها علي "انستجرام" وكتبت: "بالرغم من محاولاتي المستمرة عدم نشر أي خبر محزن إلا أنه لا يمكن تجاهل حزني الشديد والشديد جدا بوفاة فنان كبير طالما أسعدنا بكل أعماله بتاريخه الفني المشرف ، شكرا لك يا أستاذ، إلى أن نلتقي على خير".

كما نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر موقع “إنستجرام” عدة صور لها مع الفنانة دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي، من جنازة والدهما الفنان الراحل سمير غانم.

وكتبت هالة صدقي: “ إحساسي في اللحظه دي إن إيمي ودنيا رجعوا أطفال وبالرغم من وقفة أزواجهم المحترمين حسن ورامي في ظهرهم لكن تايهين من غير أمهم ، يا رب ما يحرم حد من اي غالي ولا عزيز ويلاقي الايد اللي تطبطب عليه وتشده وقت الشده ربنا يرجعلهم امهم بالف خير ”.