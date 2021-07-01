عباس شومان: كتاب "جهود الأزهر في ست سنوات" ليس عن أعمالي الشخصية

نشر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، توضيحا عن الكتابين الصادرين اليوم، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال شومان، في المنشور، إنه أعلن قبل عدة ساعات عن صدور كتابين له ضمن مطبوعات مجمع البحوث المشاركة في المعرض الدولي للكتاب.

ورصد تعليقا من بين تعليقات الأصدقاء التي انهالت فور نشر غلاف الكتابين ،تعبر عن التهنئة بصدور الكتابين،حيث كتب بعضهم أن كتابا من جهود الأزهر في ست سنوات تسجيل لجهودي أثناء تولي وكالة الأزهر،وفي الحقيقة لم يخطر ببالي هذا المعنى،والكتاب ليس عن سيرتي الذاتية ،بل كما كتبت في مقدمته هو رد على سؤال طرحه أحد مهاجمي الأزهر موجها إلى فضيلة الإمام الأكبر : ماذا فعلت خلال ست سنوات؟ وقد فكرت وقتها في كتابة مقال للرد لكن عدلت عن الفكرة فمقال لن يفي بالغرض نظرا لتزاحم جهود الأزهر في المدة المقصودة.

وتابع: ولأنني كنت خلال خمس سنوات منها وكيلا للأزهر وأعرف تلك الجهود،رأيت من واجبي الحديث عنها بشيءمن التفصيل الموثق حتى لايكون الكلام مرسلا،كشهادة للتاريخ،ولقد شرفت باطلاع فضيلة الإمام الأكبر على الكتاب قبل طباعته ،وأثنى عليه خيرا ،وكان يعتزم كتابة مقدمة له لولا ضيق الوقت وقرب افتتاح المعرض،والكتاب يتحدث عن كثير من انجازات الأزهر في الداخل في التعليم والدعوة وخدمة المجتمع،وعن بعض جهوده الخارجية،ورغم أن الكتاب يتحدث عن جهود الأزهر إلا أنه يمثل رؤية شخصية اتحمل مسؤوليتها ،وأتمنى أن تكون رؤية مجردة تمثل الواقع والحقائق دون مبالغة ولاتزيد.



أما الكتاب الثاني، وهو رؤية شرعية لقضايا عصرية،فهو مواصلة لجمع سلسة مقالات كتبتها في قضايا متعددة مطروحة على الساحة،وقد سبقه كتاب رؤية أزهرية لقضايا عصرية،ومن قبله :كتاب نظرات في التجديد،إضافة إلى كتاب :المفسدون في الأرض،وكتاب المعارضة المسلحة،التي لقيت بفضل الله قبولا كبيرا في الأعوام السابقة للمعرض.