عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

280 كيلو بين الحياة والموت.. استغاثات من عجز التخصصات الطبية بـ الوادى الجديد .. فيديو

ارشيفيه
ارشيفيه

سادت حالة من الاستياء بين أهالي قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة بـ محافظة الوادى الجديد، بسبب عدم توافر الأدوية والأطباء المتخصصين، ما يضطر المرضى للسفر إلى  الداخل ومنها يتم تحويلها الى مستشفيات أسيوط  التى تبعد عن أقرب مدينة لها وهى الخارجة، نحو 230 كيلومتراً بهدف تلقي العلاج.

 يقول مصطفي مسعود من اهالي قرية غرب الموهوب إنه بالرغم من وجود اكثر من وحده صحية  بقري غرب الموهوب وعلي احدث طراز الا انه لا يوجد تخصصات طبيه الا طبيب ممارس وباقي الوحدات لا يوجد بها اطباء .

اقرا ايضا:

مجلس جامعة الوادي الجديد يناقش منح الدرجة العلمية بنظام النقاط

 

4 ساعات على الأقل

واضاف مسعود انه اصيب بجلطه  قبل شهر رمضان ولم يجد  العقار الخاص بالجلطه الا انه تم تحويله لمستشفي الداخله العام والتي تبعد حوالي 80 كيلو من قري غرب الموهوب  بـ الوادى الجديد ، مشيرا الي انه فى حال تحويل أى مريض من مستشفى إلى آخر قد تستغرق الرحلة نحو 4 ساعات على الأقل، ما يعرض حيات المريض  للخطر سواء كان ذلك بسبب طول الطريق أو لسوء حالة سيارة الاسعاف.

 

واستنكر مسعود الاهمال الزريع من قبل مديرية الصحه والتي تناست الوحدات الصحيه بقري غرب الموهوب بـ  الوادى الجديد  في ظل ازمة كورونا  والتي يدعمها العالم اجمع  من اجل القضاء علي هذا الوباء  لافتا الي ان الوحدات الصحية لا يوجد بها سيارات اسعاف غير سيارة اسعاف نمطي وغير مجهزه ولا تستطيع الوصول بالحاله الي مستشفي الداخله المركزي.

وناشد اهالي غرب الموهوب بـ الوادى الجديد رئسيس لجمهورية  ووزيرة الصحه بضرورة  توفير التخصصات الطبيه بالوحدات الصحية  بالقري والنجوع .

من جانبه  قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد ، إن المديرية تواجه مشكلة نقص الكوادر الطبية في المحافظة من خلال تدوير القوى البشرية وتنفيذ قوافل طبية للمناطق النائية والبعيدة والمحرومة.

أكد محروس،  أنه في الوادى الجديد 59 منشأة طبية في قطاع الرعاية الأساسية، وتشكل نسبة العجز فيها من 45-50 % ونتغلب على مشكلة العجز في الكوادر الطبية من خلال عدة محاور أبرزها تدوير القوى البشرية بتنفيذ مأموريات للأطباء المقيمين بالمستشفيات المركزية والعامة للوحدات الصحية في القرى لمدة 3 أشهر، كما يجري تنفيذ قوافل طبية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للقرى البعيدة والمحرومة، أضافة لتقسيم العمل في الوحدات الصحية القروية القريبة من بعضها لفترات عمل صباحي ومسائي من خلال الطبيب المتواجد في الوحدة القروية.

أضاف محروس، أنه يجري التعاقد مع جامعات أو أطباء في تخصصات نادرة لتقديم الطبية بشكل أسبوعي بالمحافظة مثل جامعة أسيوط، بالإضافة إلى تفعيل الوزيرة لقانون رقم 184 لمدة الخدمة لمدة عامين للأطباء الذين بلغوا سن التقاعد القانوني للاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى تفعيل تقنية العلاج عن بعد والتي تقدم الخدمة لأبناء محافظة  الوادى الجديد  بالتعاون مع عدة جامعات مختلفة.

الوادى الجديد مديرية الشؤن الصحيه قوافل طبية الإسعاف عجز ادويه الخارجة مستشفيات أسيوط

موضوعات متعلقة

انطلاق الدورة التدريبية للمكفوفين بمركز حسن حلمي في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

حديث الرئيس عن العلاقات الاستراتيجية مع الصين واحتفال المصريين بثورة 30 يونيو تتصدر عناوين الصحف

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة

"التفوق العلمي" موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

جمال عوض: 1.2 مليون مواطن صرفوا معاشهم فى اليوم الأول من إجمالي 10.5 مليون مستحق

ننشر تنسيق قبول خريجي الإعدادية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

280 كيلو بين الحياة والموت.. استغاثات من عجز التخصصات الطبية بـ الوادى الجديد .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

محمد علي خير يعلن تفاصيل هامة عن دلال عبد العزيز.. فيديو

أخبار الرياضة.. صدمة عبدالحفيظ بمباراة الأهلي وبيراميدز.. هجوم الغندور على اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ