280 كيلو بين الحياة والموت.. استغاثات من عجز التخصصات الطبية بـ الوادى الجديد .. فيديو

سادت حالة من الاستياء بين أهالي قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة بـ محافظة الوادى الجديد، بسبب عدم توافر الأدوية والأطباء المتخصصين، ما يضطر المرضى للسفر إلى الداخل ومنها يتم تحويلها الى مستشفيات أسيوط التى تبعد عن أقرب مدينة لها وهى الخارجة، نحو 230 كيلومتراً بهدف تلقي العلاج.

يقول مصطفي مسعود من اهالي قرية غرب الموهوب إنه بالرغم من وجود اكثر من وحده صحية بقري غرب الموهوب وعلي احدث طراز الا انه لا يوجد تخصصات طبيه الا طبيب ممارس وباقي الوحدات لا يوجد بها اطباء .

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4 ساعات على الأقل

واضاف مسعود انه اصيب بجلطه قبل شهر رمضان ولم يجد العقار الخاص بالجلطه الا انه تم تحويله لمستشفي الداخله العام والتي تبعد حوالي 80 كيلو من قري غرب الموهوب بـ الوادى الجديد ، مشيرا الي انه فى حال تحويل أى مريض من مستشفى إلى آخر قد تستغرق الرحلة نحو 4 ساعات على الأقل، ما يعرض حيات المريض للخطر سواء كان ذلك بسبب طول الطريق أو لسوء حالة سيارة الاسعاف.

واستنكر مسعود الاهمال الزريع من قبل مديرية الصحه والتي تناست الوحدات الصحيه بقري غرب الموهوب بـ الوادى الجديد في ظل ازمة كورونا والتي يدعمها العالم اجمع من اجل القضاء علي هذا الوباء لافتا الي ان الوحدات الصحية لا يوجد بها سيارات اسعاف غير سيارة اسعاف نمطي وغير مجهزه ولا تستطيع الوصول بالحاله الي مستشفي الداخله المركزي.

وناشد اهالي غرب الموهوب بـ الوادى الجديد رئسيس لجمهورية ووزيرة الصحه بضرورة توفير التخصصات الطبيه بالوحدات الصحية بالقري والنجوع .

من جانبه قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد ، إن المديرية تواجه مشكلة نقص الكوادر الطبية في المحافظة من خلال تدوير القوى البشرية وتنفيذ قوافل طبية للمناطق النائية والبعيدة والمحرومة.

أكد محروس، أنه في الوادى الجديد 59 منشأة طبية في قطاع الرعاية الأساسية، وتشكل نسبة العجز فيها من 45-50 % ونتغلب على مشكلة العجز في الكوادر الطبية من خلال عدة محاور أبرزها تدوير القوى البشرية بتنفيذ مأموريات للأطباء المقيمين بالمستشفيات المركزية والعامة للوحدات الصحية في القرى لمدة 3 أشهر، كما يجري تنفيذ قوافل طبية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للقرى البعيدة والمحرومة، أضافة لتقسيم العمل في الوحدات الصحية القروية القريبة من بعضها لفترات عمل صباحي ومسائي من خلال الطبيب المتواجد في الوحدة القروية.

أضاف محروس، أنه يجري التعاقد مع جامعات أو أطباء في تخصصات نادرة لتقديم الطبية بشكل أسبوعي بالمحافظة مثل جامعة أسيوط، بالإضافة إلى تفعيل الوزيرة لقانون رقم 184 لمدة الخدمة لمدة عامين للأطباء الذين بلغوا سن التقاعد القانوني للاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى تفعيل تقنية العلاج عن بعد والتي تقدم الخدمة لأبناء محافظة الوادى الجديد بالتعاون مع عدة جامعات مختلفة.