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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن وكل فئات المجتمع خلف القائد السيسي

توزيع الأعلام المصرية
توزيع الأعلام المصرية احتفالا بثورة 30 يونيو

قال النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن مما كان مخططًا له، وعززت من روح الانتماء الوطني.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، خلال الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو بمؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة، بدور مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة الباسلة في حماية مكتسبات الثورة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

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وأكد زكريا أهمية التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في يوم ثورة 30 يونيو المجيدة، وهذه رسالة للعالم بأن الشعب بطبقاته وفئاته يتكاتف خلف قائده الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد اهداف الثورة من تنمية وحرية، فضلاً عن القضاء على الارهاب والتطرّف.

وأشار إلى أن مصر دولة ذات عمق حضاري ولن تكون يوما ما دولة تابعة لمحاور الارهاب والتطرف وإنما كانت ولا زالت منارة الحضارة والتسامح علي مر التاريخ البشري.

وخلال الاحتفالية، تم توزيع الهدايا التذكارية والأعلام على الأطفال في الحضانات، وعلى ذوي الهمم، للتأكيد على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في دعم الدولة المصرية في كافة التحديات. 

 

ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي الارهاب والتطرف ذوى الهمم مجلس الشيوخ برلماني القوات المسلحة

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