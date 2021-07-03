شوقي غريب : أحمد حجازي كابتن الفريق في طوكيو
أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن أحمد حجازي المحترف بالاتحاد السعودي سيكون قائد المنتخب في أولمبياد طوكيو.
وقال غريب في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت”: “أحمد حجازي كابتن الفريق في أولمبياد طوكيو، وجود محمد صلاح ومصطفى محمد كان مصدر قوة للمنتخب وضغط على المنافسين”.
وأضاف: “رمضان قائد ووجوده مطمئن للفريق .. وفنيا يؤدي المطلوب منه، تريزيجيه كان ضمن أختياراتي لولا إصابته”.
وواصل: "لم يكن هناك بديل لمحمد الشناوي في اختياراتي، حجازي والشناوي ومحمد صلاح كانت الأختيارات الأولى للمنتخب في الأولمبياد
وأختتم تصريحاته: “أحمد عبد القادر ومحمد صادق الأختيار الأول لي حال وجود إصابات في قائمة المنتخب بالأولمبياد”.