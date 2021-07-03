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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

2 يوليو.. "ماما حامل" يحقق إيرادات 68 ألف جنيه

فيلم ماما حامل
فيلم ماما حامل

حقق فيلم “ماما حامل” للفنانة ليلى علوي، إيرادات بلغت قيمتها 68 ألفا و824 جنيها،  أمس الجمعة، بعد عرضه فى دور العرض السينمائية ليحتل المركز الثالث فى قائمة إيرادات موسم أفلام عيد الفطر السينمائي.


وتراجع فيلم "ماما حامل" لبطلته ليلى علوي إلى المركز الثالث بعد فيلم "أحمد نوتردام" الذى جاء فى المركز الثانى بعد فيلم “مش انا” الذى تصدر السباق السينمائى.

 

ماما حامل

كان صناع فيلم "ماما حامل" قد قرروا إطلاق الفيلم في دور العرض بمصر والعالم العربي، ابتداءً من 2 يونيوالماضى، ليكون الرهان على أن ينافس الفيلم في فترة زمنية أصبحت أفلام العيد فيها قديمة، ولا يزال هناك وقت حتى موسم عيد الأضحى وأفلامه الجديدة.

 

برومو فيلم ماما حامل  

وطرح الإعلان الرسمي لـ فيلم "ماما حامل" ، وهو ينتمي إلى النوع الكوميدي، ويشهد عودة للنجمة ليلى علوي في شخصية جديدة، بالإضافة إلى أنه يضم بطولة جماعية لكل من بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني.

 

ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية خاصة أن العمل اجتماعى يلمس جميع فئات المجتمع ويناقش قضية اجتماعية مهمة.  

 

ويستهدف فيلم "ماما حامل" السوقين المصرية والخليجية، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.


أبطال فيلم ماما حامل  

فيلم “ماما حامل” من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم. 

 

ملخص أحداث فيلم ماما حامل 

خلافات كوميدية بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب رغبة الوالدين في رؤية أبنائهما عاصم وباسم متزوجين ولديهمً أسرة وأطفال مثل كل الشباب، لكنهما لا يرغبان في هذا الأمر، إلى أن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب عند علمهما بحمل والدتهما سمية وإنجابها لتوأم.

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