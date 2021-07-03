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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث انقلاب سيارة

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم، منذ قليل، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الكيلو 5 اتجاه اسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، تم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم،حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الكيلو 5 اتجاه اسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون.  

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الكيلو 5 بنطاق مركز وادي النطرون، تم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم،حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث تصادم سيارتين 

ويذكر أن أصيب ٩ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة فى أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، علي الطريق الزراعى أمام شركة الكهرباء جنوب كفر الدوار، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، علي الطريق الزراعى أمام شركة الكهرباء جنوب كفر الدوار.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة ٩ أشخاص بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم وتم نقلهم لمستشفي العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم .

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويذكر أن ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين ميكروباص  إلى مصرع 4 أشخاص و إصابة 8 آخرين على الطريق الزراعي أمام كوبري أبوحمص اتجاه الإسكندرية، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وحصل موقع «صدي البلد » على أسماء الضحايا و المصابين، والضحايا هم:- "طه عبد الغفار طه خليفة، 55 سنة، نشوى سعيد عوض الله عبد العليم، 34 سنة،

محمد عبد المجيد عبد الخالق 55 سنة، سيدة مجهولة الهوية"، والمصابين هم :- "عصام محمد حسنين 55 سنة، سامح عبد اللطيف راضي موسى 6 سنوات، مي إبراهيم أبو العنين 26 سنة، مروة عبد الغني أبو العلاء 37‏سنة، سمية نصر حمادة 42 سنة، رضا أمام الشناوي 40 سنة، معاذ أمام الشناوي 8 سنين، فارس سلامة عبد العزيز 23 سنة" جميعهم مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين والجثث إلى المستشفى العام بدمنهور.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعى أمام كوبرى أبو حمص اتجاه اسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين وتم نقلهم لمستشفي العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة حادث انقلاب سيارة مركز وادي النطرون محافظة البحيرة امن البحيرة انقلاب سيارة ميكروباص

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