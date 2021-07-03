خبير: ميناء جرجوب خطوة لدعم التجارة الدولية

قال أحمد معطي، خبير أسواق المال ومدير إقليمي بإحدى الشركات العالمية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي، إنما يؤكد علي الحقوق الاقتصادية لمصر ويضعها على طريق التجارة الدولية .



أشار " معطي" لـ صدي البلد إلي أن تلك الإجراءات تأتي مع جهود الحكومة لتحسين منظومة التجارة الدولية من خلات تحسين منظومة الجمارك وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.



أوضح " معطي" ان اعلان مصر البدء في انشاء ميناء تجاري بمدينة مطروح يعني فتح افاق جديدة للتجارة البينية والتي تمر مع بلدان سواحل البحر المتوسط و أوروبا مما يزيد من فرص الاستثمار الأجنبي و تشجيع الدولة نحو التصدير .



أضاف " معطي" هناك إجراءات تتم بالفعل لتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك المشروعات التنموية التي تجريها الدولة علي مستوي الجمهورية وخصوصا المشروعات الاستثمارية من بينها مدينة العلمين الجديدة و التي تتضمن مناطق استثمارية هناك و مشروع محور قناة السويس، معتبرا أن الميناء الجديد سيربط منطقتي البحر الأحمر و المتوسط من خلال قناة السويس.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، إذ تعتبر القاعدة أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية.

وستكون قاعدة 3 يوليو نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

والقاعدة تأتي في إطار عملية التطوير والتحديث التى تشهدها القوات البحرية فى كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحرى العالمى كذلك تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كافة التهديدات والتحديات المحتملة من خلال انضمام احدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجستية.

والقاعدة تم إنشائها فى إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التى توكل إليها من اتجاه البحر الأبيض المتوسط ، لتحقيق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية ومجابهة التحديات الأمنية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط.