من يحمل شارة قيادة المنتخب الأولمبي في طوكيو .. شوفي غريب يجيب

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن ليفربول الإنجليزي رفض تماما فكرة مشاركة محمد صلاح نجم فريقه في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 22 يوليو الجاري إلى 7 أغسطس المقبل.

وأكد غريب عبر قناة (mbc masr)، أن صلاح امتلك رغبة شديدة من أجل الانضمام للمنتخب الأولمبي والمشاركة في الأولمبياد ولكن ظروف ضغط مباريات الدوري الإنجليزي وإقامة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، حرمته من ذلك الهدف.

وأشار إلى أن نفس الأمر تكرر مع جالطة سراي التركي الذي تمسك ببقاء لاعبه مصطفى محمد لمشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وعن التنسيق مع الأهلي بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو الجاري، قال غريب: "حصلنا على استثناء لـ4 لاعبين من الأهلي بالوصول بحد أقصى يوم 19 من الشهر الجاري".

وتضم قائمة مصر 6 لاعبين من الأهلي هم صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر بجانب حارس المرمى محمد الشناوي.

واستطرد "تأجيل الإعلان عن اختيار الشناوي، كان لحين التأكد من وصول الأهلي لنهائي إفريقيا، ولاعبو الأحمر سيصلون طوكيو يوم 18 يوليو وأي تأخير لن يجعلهم يشاركون بمباراة إسبانيا يوم 22 من نفس الشهر".

وأكد غريب أن مجموعة مصر قوية في الأولمبياد بجانب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، موضحا أن المنتخب الإسباني مرشح لحصد الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ولديه 6 لاعبين من المنتخب الأول الذي صعد لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وأوضح أن تدعيم المنتخب الأولمبي بثنائي في خط الدفاع يرجع في الأساس، لعدم مشاركة بعض اللاعبين بصفة أساسية، مؤكدا أنه ضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بوصفه حارس مصر الأول ومن الطبيعي أن نضم أفضل العناصر لتدعيم المنتخب.

وتحدث غريب في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، مؤكدا أن أحمد حجازي هو قائد المنتخب الأولمبي في طوكيو، وقال: "تواصلت مع الشناوي بعد خطئه في مباراة بيراميدز لمساندته ودعمه، خصوصا أن الأخطاء واردة في كرة القدم".

وأشار إلى أن الفيفا خاطب الجبلاية وأخطرهم بأن القائمة ستضم 22 لاعبا ولن يكون هناك قائمة احتياطية ويحق لهم جميعا المشاركة في المباريات، بحيث كل مباراة يتواجد فيها 18 لاعبا فقط.

واختتم شوقي غريب تصريحاته بأن محمد صادق وأحمد عبد القادر، سيكونا في حساباته لو تعرض أي لاعب من الـ22 للإصابة قبل السفر إلى طوكيو.

قائمة المنتخب لأولمبياد طوكيو

أعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

تضمنت القائمة التي كشف عنها شوقي غريب ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق بقيادة شوقي غريب يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل.