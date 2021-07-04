عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة وفقًا لقرار مجلس الوزراء وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص.

ولفت محافظ أسيوط إلى أنه قد سبق بدء التطبيق التجريبي للمنظومة بحي غرب مدينة أسيوط فقط ضمن 27 مركز على مستوى الجمهورية وتم تحديد 1 يوليو للبدء الفعلي للمنظومة بجميع المراكز ونظرًا للاجازات فتم تطبيق المنظومة بدءًا من اليوم الأحد 4 يوليو وذلك في إطار حرص الدولة علي ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.

محافظ أسيوط : تحرير 201 محضر إشغال ومرافق خلال شهر

محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة الاشغالات والباعة الجائلين بمجمع مواقف الأزهر


ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة سير العمل المنظومة بالمراكز التكنولوجية وتقديم التسهيلات للمواطنين المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأكد أن الاشتراطات الجديدة في مصلحة المواطن في المقام الأول وضبط منظومة العمران بما يحقق المصلحة العامة، منوهًا أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة بما يستهدف ضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.


وفي هذا الإطار قام المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة اليوم بجولة تفقدية شملت المراكز التكنولوجية لحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط ومركز منفلوط لمتابعة انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيض الجديدة للتأكد من تقديم التسهيلات للمواطنين والتأكد من كفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقًا للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح. 


جدير بالذكر أن خطوات الحصول على الرخصة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة هي أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به "صورة من تحقيق الشخصية - صورة من العقد المشهر - صورة بيان الصلاحية" على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض وبحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة وبعدها يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة والتصميمات الهندسية للمبنى على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب ويقوم بعدها بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي على أن يكون الملف مستوفي كافة المستندات ويتم استلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام وإخطار المواطن بعد 30 يومًا من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.

أسيوط اللواء عصام سعد إجراءات تراخيص البناء المراكز التكنولوجية أحياء ومراكز المحافظة منظومة

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إصلاح كسر خط مياه الطريق الدائري

محافظ أسيوط : حملات تعقيم وتطهير مستمرة لدور العبادة والمنشأت الخدمية

ترشيحاتنا

7 توقفات.. لجنة المسابقات بالدوري السعودي تناقش جدول الموسم الجديد مع الأندية

رئيس قطاع الناشئين بـ سيراميكا كليوترا : إقبال كبير على اختبارات النادي

جامعة عين شمس تكرم أوائل الهندسة لحصولهم على الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

رسالة تفاؤل من الأهلي لـ الجماهير قبل مواجهة سموحة في الدوري

النيابة تستمع لأقوال الطاقم الطبي في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

الإصابات في تناقص.. مستشار الرئيس يعلن انتهاء ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

تفاصيل عودة حنان ترك للسينما من جديد

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل كارتيرون عن الفريق لقيادة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

فيديو

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ