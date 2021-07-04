مياه غازية.. كارثة تسببتها السفينة الجانحة "ايفر جيفين" بقناة السويس

كشف عبده مصطفى كمال محامي الجمعية التعاونية للصيد، أن سفينة الحاويات البنمية "إيفير جيفين" فرغت 9000 ألف طن من مياه "الصابورة" الملوثة خلال أعمال التعويم بـ قناة السويس، مؤكدا أنها شديدة الخطورة على الأحياء البحرية والثروة السمكية ويطلق عليها المياه الغازية لأنها تقضي على الكائنات الحية المائية بـ قناة السويس.

وأضاف كمال، خلال جلسة نظر دعوى تعويضات "يفر جيفين"، أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق خلال منشورات الخطوط التوجيهية لمياه الصابورة أن الأضرار التي أصابت الولايات المتحدة الأمريكية من مياه الصابورة وما تحتويها من مواد ملوثة خطرة بلغت خسائرها 137 مليار دولار على الأقل في العام الواحد.

وأكد على أن الآثار المترتبة على تفريغ مياه الصابورة السفينة البنمية ايفر جيفين بـ قناة السويس ستؤدي إلى نفوق الأسماك والذريعة وتمتد آثارها لسنوات طويلة.