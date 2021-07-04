بلومبرج: السفينة العملاقة إيفر جيفن تغادر المياه المصرية في هذا الموعد

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الأحد، عن موعد مغادرة سفينة الشحن "إيفر جيفن" المياه المصرية.

ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي لهيئة قناة السويس قوله إن سفينة الحاويات العملاقة التي كانت عالقة لمدة ما يقرب من أسبوع في قناة السويس المصرية سيُسمح لها بالمغادرة في السابع من يوليو الجاري.

وفي مقابلة تليفزيونية في وقت سابق، كشف الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، اَخر تطورات أزمة تعويضات السفينة الجانحة إيفر جيفن.

وتوقع مميش حل أزمة السفينة ايفر جيفن خلال الأيام القلية المقبلة، مضيفا: "السفينة إيفر جيفن ستصل إلى محطة الوصول الخاصة بها نهاية الأسبوع المقبل".

وتابع مميش أن "الدولة المصرية تسعى للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس بإضفاء المزيد من القيم المضافة للمجرى الملاحي".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، أنه لا بديل لقناة السويس، والهيئة تتابع التطورات بالقنوات الأخرى يوم بيوم.