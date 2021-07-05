مروان محسن لزوجته في عيد ميلادها: كل سنة وانت حبيبتي

هنأ لاعب النادي الأهلي، مروان محسن، زوجته بمناسبة عيد ميلادها، وشارك صور رومانسية تجمعهم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب لها: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي كل سنه وانتي اجمل حاجه في حياتي ربنا يخليكي لينا ويحفظك ❤️😘🎉🎊🙏”.

يذكر أن حقق فريق الأهلي على سموحة بـ أربعة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء يوم الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وارتقى الأهلي للمركز الثاني برصيد 45 نقطة مع تبقي 7 مبارايات مؤجلة.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي

1- الزمالك - المركز الأول - 61 نقطة.

2- الأهلي - المركز الثاني - 45 نقطة.

3- المصري - المركز الثالث - 43 نقطة.

4- سموحة - المركز الرابع - 40 نقطة.

5- إنبي - المركز الخامس - 38 نقطة.

وكشف سامي قمصان مدرب النادي الأهلى، عن حقيقة رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في الاستغناء عن مروان محسن ووالتر بواليا نجما الفريق.

وأكد قمصان في تصريحات عبر اثير “اون سبورت اف ام”، أن مروان محسن مهاجم مميز ويمتلك امكانيات رائعة وشارك في العديد من المباريات منذ تولي موسيماني القيادة الفنية لـ الأهلى، مشددا علي أن غياب مروان محسن كان بسبب الإصابة.



