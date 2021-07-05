بأغنية الغراب يا وقعة سودا.. هالة صدقي تثير الجدل والجمهور: أحلى يمامة

نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو لفيلم “لعبة الست” من اغنية بطلوا ده واسمعوا ده، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، واثارت الجدل بين جمهورها الذي ربط أزمتها الاخيرة مع زوجها بالمنشور.

وكتبت: “من احب الافلام لقلبي ، الله يخرب بيت الغراب علي اليوم الاسود اللي شاف فيه اليمامه 🤣🤣🤣🙈”.

يذكر أن شهدت الفنانة هالة صدقي تطورات جديدة في أزمتها مع زوجها رجل الأعمال سامح سامي زكريا، بعد الحكم الصادر ضد الأخير بالحبس لمدة شهر لامتناعه عن دفع مبلغ مليون و100 ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لـ أولاد هالة صدقي .

وقالت هالة صدقي في مقابلة مع "صدى البلد"، إنها بعد الحكم القضائي بحبس زوجها سامح سامي ليست سعيدة، لأن هناك "بيت اتخرب"، مضيفة: "كتمت جوايَ 7 سنين لكن زوجي استفزني.. وأنا لا أعتبره انتصارًا، كنت أتمنى ألا يدفعني زوجي سامح سامي للوصول إلى هذه الدرجة والملاحقات القضائية في المحاكم، وهذه الخطوة كانت مؤجلة 7 سنوات لي، على أمل أن تصل العلاقة بيننا إلى قدر من الثقافة والاحترام المتبادل".

وتابعت هالة صدقي خلال اللقاء أن زوجها حاول كثيرًا الصلح معها ومازال يحاول، لكنه في الحقيقة «بيبوظ أكتر ما بيصلح»، وأنها لا ترفض الصلح، ولكن ليس لديها ضمانات كافية تؤكد لها تحوله للأصلح، ولكن زوج هالة صدقي لديه سلاح أنها مشهورة ومعروفة فيحاول تدميرها أمام جمهورها، على حد قولها.

وذكرت أنها لا تطلب منه نفقة أو أي شيء «لأنه عمره ما صرف على الأولاد ولا عليَّ من يوم ما اتجوزنا.. أنا متجوزاه وعارفة ظروفه من الأول وراضية، ولكن يجب عليّ الدفاع عن نفسي وعن أولادي وأموال أولادي".

وأوضحت أن زوجها حتى الآن يمنع أولادهما من السفر، وأنه "مع ذلك يكذب ويقول عكس ذلك ويطلب منا الذهاب للسفارة الأمريكية، وكم الكذب مش طبيعي، ورسالتي له للمرة الأخيرة لو عيان روح اتعالج مش عيب".

وتابعت: "أحاول قدر الإمكان ألا أشعرهم بشيء بخصوص الأزمة مع والدهم، لكنهم لا يدركون حجم المشكلة، وكذلك الضرر الناتج عن الأزمة التي أوقعهم فيها أبوهم، لكن هناك رفض تام منهم لما يفعله والدهم".

من ضمن ما يفاقم أزمة هالة صدقي ما قالته بأن هناك تناقضات غريبة في كلام زوجها، حيث إنه مرة يقول عنها أمًا عظيمة، ومرة أخرى يصفها في فيديو بأنها "مش أم أولادي"، ومرة أخرى يقول "أنا طلقتها"، وبعدها يطلبني في بيت الطاعة"، واعتبره البعض أن زوج هالة صدقي ليس واضحًا.