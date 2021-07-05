في ذكرى رحيلها الأولى.. معاناة رجاء الجداوي مع فيروس كورونا من الإصابة حتى الوفاة

تحل اليوم الأثنين الموافق 5 يوليو، الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، نستعرض لكم أبرز المحطات في حياتها الفنية ورحلتها مع الفيروس من خلال التقرير التالي:

الإصابة بفيروس كورونا



أعلنت أميرة أبنة الفنانة رجاء الجداوى عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد في الرابع والعشرين من شهر مايو 2020 بعد انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية وعقب إصابتها وجهت رجاء الجداوي حديثها للمصريين محذرة إياهم من أن كورونا لا يفرق بين غني وفقير، قائلة: "أنا في المستشفى معايا كل الفئات وبلاش نضغط الدولة".

كما وجهت رجاء الجداوي رسالة صوتية للمصريين من مستشفى العزل في 26 مايو 2020، قائلة: "حبوا نفسكم وبلدكم وولادكم وخافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي انا فيه دلوقت"، وذلك في تسجيل صوتي لها، و كانت أول عينة من رجاء الجداوى فى 27 مايو 2020 لاختبار إصابتها بفيروس كورونا، وظهرت إيجابية في أول تحاليل معملية داخل العزل الصحى بالإسماعيلية وتحدث فى نفس اليوم أحد الأطباء المتابعين لحالتها قائلا : "إن العرض الشديد الذى تعانى منه رجاء الجداوى هو ارتفاع درجة الحرارة والتى وصلت إلى 39.6 درجة وتحدثت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن حالتها، قائلة إن درجة حرارتها لم تنخفض وما زالت مرتفعة، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

دخول رجاء الجداوى العناية المركزة



دخلت الفنانة رجاء الجداوى العناية المركزة بعد تدهور حالتها فى 2 يونيو 2020 حيث شعرت بضيق تنفس شديد وصداع وهبوط وقال الدكتور سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية، إن حالة الفنانة غير مستقرة وتحتاج إلى وضعها على جهاز تنفسى لا تداخلى، وهى المرحلة قبل الأخيرة من وضعها على جهاز التنفس بشكل كامل وفى 5 يونيو 2020، قال الأطباء إن حالة رجاء الجداوي تتحسن، بعد انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الأكسجين في الدم.

حقن رجاء الجداوى بالبلازما



تم حقن الفنانة رجاء الجداوى بالبلازما وقالت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوى إن حالة والدتها غير مستقرة وتدعو للطاقم الطبى بشكل دائم، كما انها تشعر بتعب شديد ومن ثم ظهرت نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوى والتى جاءت إيجابية وأعلن الطاقم الطبي المعالج لرجاء الجداوى أنها تعاني من أزمات تنفسية حادة قد تؤثر على تعافيها رغم حقنها ببلازما المتعافين وتسبب أزمتها التنفسية فى وضعها على جهاز تنفس اختراقى خاصة بعد أن صرحت مصادر طبية بمستشفى العزل بأن الفنانة رجاء الجداوى فقدت الوعى بشكل كامل ونسبة الأكسجين فى الدم وصلت إلى 55%.

وفاة رجاء الجداوى

أكد الفريق الطبي المعالج تعرض رجاء الجداوي لانخفاض نسبة الأكسجين في الدم بسبب تمكن فيروس كورونا من الرئة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب، وحاول الأطباء إنعاشها باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية دون استجابة، حتى توفت يوم 5 يوليو 2020.

نجوم الفن ينعون رجاء الجداوي

حرص عدد كبير من الفنانين على نعي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث كتب كريم عبد العزيز: "وداعا رجاء الجداوى.. ربنا يرحمك ويغفر لك.. عمرها ما زعلت حد.. البقاء لله".



كما نشر أحمد السعدني، صورة له معها وعلق قائلا: "الله يرحمك يا طيبة يا محترمة يا راقية يا جدعة يا حنينة يا ماما رجاء انتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون لا إله إلا الله".



ونعى الفنان عمرو دياب، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".



ونشرت صبا مبارك صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وكتبت: "إلى اللقاء يا أحلى واحدة في الدنيا مش مصدقة وحزينة.. ومش عارفة حتى اكتب شكرا على كل شي حلو زرعتيه بقلوبنا كلنا اللي اشتغلو معاكي و جمهورك واللي حبوكي ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبرنا على فراقك #رجاء_الجداوي".



بينما علقت الفنانة دنيا سمير غانم، :"يا رب ارحمها واغفر لها واعف عنها وصبرنا على فراقها، حقيقي مثال للأم الجدعة المشرفة المكافحة الحكيمة الأنيقة الطيبة البشوشة وصفات كتير أوي جميلة الله يرحمك هتفضلي جوه قلوبنا بجمال روحك ونصايحك وخفة دمك وحبك واحترامك لكل زمايلك ولبلدك.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة".



نعت الفنانة حنان مطاوع، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت اليوم، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ونشرت عدة صور لها معها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



ونشرت حنان مطاوع صورة تجمعها مع الفنانة رجاء الجداوي وعلقت قائلة: "أحب وأغلى الناس، قلبي موجوع بس أكيد في مكان أحسن، ربنا يصبر أميرة وكل أولادك اللي هما كتير قوي وأنا واحدة منهم، ربنا يرحمك يا حبيبة قلبي".



بينما علقت هند صبري على الصور قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. ماذا أكتب يا جوجة؟ الكلمات والمعاني تعجز عن وصف ما أشعر به أو الحزن الذي يملأ قلبي.. كان لي الشرف أن أكون قريبة منك لسنوات طويلة تربعتِ فيها في قلبي مع الأعزاء.. بطيبتك النادرة وروحك اللطيفة المجاملة الخيرة الكريمة التي لمست كل الناس".



وأضافت: "من لا يعرفك قبل من عرفك.. كنتِ لي على مدار الصداقة والسنين أمانا وأمومة وحبا خالصا.. آخر مكالمة بيننا كنتِ خائفة على الناس من خبر مرضك.. طوال عمري لم أجد روحا بهذا الجمال و بهذه الأناقة. صبر الله أميرة وروضة حبايبك على فراقك.. ويصبرني ويصبر كل اللي بيحبوكي.. وداعا يا جوجة.. في جنة الخلد بإذن الله مع زوجك الحبيب.. سأفتقدك.#رجاء_الجداوي".

أبرز المعلومات عن الراحلة رجاء الجداوى

1- رجاء الجداوى اسمها الحقيقى "نجاة على حسن الجداوى "، وهى عارضة أزياء وممثلة مصرية، تُعتبر من أبرز الفنانات العربيات.



2- ولدت في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقة شقيقها الأكبر "فاروق" للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما.



3- التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية.



4- فازت بجائزة ملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضة أزياء.



5- وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن من الأفلام التي مثلت بها مثل دعاء الكروان، مثلت فترة الستينات والثمانينات، ولها مسرحيات خاصة مع عادل إمام مثل الواد سيد الشغال والزعيم. حصلت على "وشاح سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله على جائزة «ملكة حوض البحر المتوسط».



6- خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان «اسألوا رجاء» مع الإعلامي عمرو أديب.



7- توفيت رجاء الجداوي فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية بعد صراع لمدة 43 يومًا مع مرض كورونا.



تكريم رجاء الجداوي بعد وفاتها

كرم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خلال حفل الإفتتاح الذي أقيم اليوم، وحرصت على الحضور ابنتها أميرة مختار لإستلام تكريم والدتها.

وقالت :" مبسوطة بتكريم والدتي بمهرجان الإسماعيلية، وهى دائما تعتز بهذا المكان وطول الوقت كانت تعتز بالإسماعيلية، وحينما عولجت هنا في بلدها كانت سعيدة جدا".

وحرص الناقد السينمائى عصام زكريا والسيناريست محمد الباسوسي على تفقد التفاصيل الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي قبل انطلاقه.