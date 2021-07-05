من أمام النيل.. ريهام أيمن تشارك صورا لعطلتها الصيفية بأسوان

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها صور جديدة من اجازتها بمدينة أسوان، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بفستان أبيض صيفي، وإطلالة مميزة بأضافة لمسات جمالية من الاكسسوارات، ورافقها اولادها بالصور، والتقطتت عدد كبير من الصور أمام النيل ومع صغار التماسيح.

يذكر أن ريهام أيمن ، احتفلت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد زواجها السادس من الفنان شريف رمزي.

عيد الزواج السادس

وعلقت على الصور قائلة: "نحتفل اليوم بأفضل قرار اتخذته على الإطلاق ست سنوات على الأقل وعمر يذهب.. ذكرى سعيدة واحدة لي وفقط، أريد أن أقضي بقية حياتي معك.. أحبك".



كانت ريهام أيمن تزوجت الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما “ليليا”.

في سياق آخر تعافت الفنانة ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت أيضا الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.



ونشرت ريهام أيمن ، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".