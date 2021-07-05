التصريح بدفن جثة فتاة انتحرت من الطابق السادس في القليوبية

أمرت نيابة القناطر الخيرية فى القليوبية بالتصريح بدفن جثة فتاة القت نفسها من الطابق السادس على الأرض ولقيت مصرعها في الحال إثر إصابتها بمرض نفسي وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد وفاة فتاة عمرها 14 عاما حيث قامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمنطقة أرض المحلج بالقناطر.



انتقلت على الفور قوات الأمن وسيارة الإسعاف وتبين ان الفتاة تدعى " ز ا " 14 عاما وانها مريضة نفسيا و غافلت أسرتها وقامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس على الأرض وتوفيت فى الحال وتم نقلها للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى ، لقي طالب بالصف الثانوى الثانوى مصرعه غرقا فى الرياح المنوفى بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة ونقلها الى مستشفى القناطر الخيرية العام وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة المسطحات يفيد غرق شخص فى ارياح المنوفى بالقناطر الخيرية وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وبالبحث تم انتشال الجثة وتبين أنها لذكر طولة 165 سم متر يرتدى شورت فقط.



وتبين أن المتوفى يدعى " محمد ع ا " طالب بالصف الثانى الثانوى ولا توجد به اى إصابات ظاهرية وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى، واصلت مباحث مركز شرطة طوخ فى محافظة القليوبية حملاتها على القرى والبؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات والمطلوبين فى قضايا مختلفة أسفرت الحملة عن ضبط أسلحة نارية وبيضاء وتنفيذ 2146 حكما قضائيا، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا مخدرات ومشاجرات و ضبط 3 قطع سلاح أبيض وسلاح نارى فرد خرطوش.



كما تم ضبط 2 قضية مخدرات ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة متهمين لأحدهما معلومات جنائية كما تمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 2146 حكم قضائى متنوع واخطرت النيابة فتولت التحقيق.