وكيل تعليم بورسعيد: توفير أجواء هادئة لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات
عقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم إجتماعا تنسيقيا، لبحث الإستعداد الجيد لإجراء إمتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم 10 يوليو الجارى والتى تستمر حتى 2 أغسطس القادم، حيث استهدف الإجتماع مديرى الإدارات التعليمية ومدير إدارة التعليم الثانوى المركزى.
وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أنه تم استعراض ومناقشة التوجيهات الخاصة بإجراء إمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة والتى تضمن توفير الأجواء الهادئة للطلاب والقائمين على الإمتحانات وإنتظام سير العملية الإمتحانية، مشددا على متابعة أعمال التطهير والتعقيم لمقرات اللجان للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار الدكتور نبوى وكيل وزارة تعليم بورسعيد إلى التواصل مع مسئولى المحليات لرفع المخلفات والقمامة حال وجودها فى محيط مقرات اللجان وعددها 19 لجنة بهدف تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد بإجمالى 5099 طالبا وطالبة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة.
وفى سياق، آخر تفقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم لجنة قبول إعتذارات معلمى بورسعيد عن أعمال إمتحانات الثانوية العامة 2021 وذلك بمدرسة إبراهيم الرفاعى الرسمية المتميزة للغات والتى باشرت أعمالها اليوم وتستمر حتى الأربعاء 7 يوليو الجارى.
وأوضح باهى أن الوزارة حددت حالات الإعتذار عن أعمال إمتحانات الثانوية العامة ومنها الحالات المرضية بتقرير طبى حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبى العام أو إجازة بدون مرتب أومن لديها طفل رضيع حتى سنتين وغيرها من الأعذار مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال إمتحانات الشهادة الثانوية العامة واجب وطنى على كل معلم، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أي اعتذارات إلا طبقا للحالات التى حددتها الوزارة ومن خلال اللجنة المختصة بذلك.