وكيل تعليم بورسعيد: توفير أجواء هادئة لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

عقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم إجتماعا تنسيقيا، لبحث الإستعداد الجيد لإجراء ‏إمتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم 10 يوليو الجارى والتى تستمر حتى 2 أغسطس القادم، حيث استهدف الإجتماع ‏مديرى الإدارات التعليمية ومدير إدارة التعليم الثانوى المركزى.‏

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وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أنه تم استعراض ومناقشة التوجيهات الخاصة بإجراء إمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة والتى تضمن ‏توفير الأجواء الهادئة للطلاب والقائمين على الإمتحانات وإنتظام سير العملية الإمتحانية، مشددا على متابعة أعمال التطهير ‏والتعقيم لمقرات اللجان للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.‏

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وأشار الدكتور نبوى وكيل وزارة تعليم بورسعيد إلى التواصل مع مسئولى المحليات لرفع المخلفات والقمامة حال وجودها فى محيط مقرات اللجان ‏وعددها 19 لجنة بهدف تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد بإجمالى 5099 طالبا ‏وطالبة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة‎.‎

وفى سياق، آخر تفقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم لجنة قبول إعتذارات معلمى بورسعيد عن أعمال إمتحانات ‏الثانوية العامة 2021 وذلك بمدرسة إبراهيم الرفاعى الرسمية المتميزة للغات والتى باشرت أعمالها اليوم وتستمر حتى الأربعاء ‏‏7 يوليو الجارى.‏

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وأوضح باهى أن الوزارة حددت حالات الإعتذار عن أعمال إمتحانات الثانوية العامة ومنها الحالات المرضية بتقرير طبى ‏حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبى العام أو إجازة بدون مرتب أومن لديها طفل رضيع حتى سنتين وغيرها من الأعذار ‏مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.‏

وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال إمتحانات الشهادة الثانوية العامة واجب وطنى على كل معلم، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أي اعتذارات ‏إلا طبقا للحالات التى حددتها الوزارة ومن خلال اللجنة المختصة بذلك.‏

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