اقعدوا في البيت.. الرسالة الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها (فيديو)

تصدرت الفنانة رجاء الجداوي مؤشر البحث على جوجل ؛ وذلك بعد مرور الذكرى الأولى على وفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا .



وفي حديثها الأخير قبل وفاتها وإصابتها بالفيروس تحدثت رجاء الجداوى عن فيروس كورونا .

وقالت رجاء الجداوي :" بقول لكل الناس اقعدوا في البيت .. ولكن للاسف انا مقعدتش في البيت كتير .. كنت مضطرة انزل علشان اكمل تصوير باقي مشاهدي في مسلسل لعبة النسيان ".

أضافت رجاء الجداوي :" بنزل من البيت بالكمامة والقفازات والمطهرات .. وبنتي بتدعيلي وتحضني قبل ما أنزل ..وتقلي خلي بالك علشان خاطرى".

وفي ذكرى رحيلها تكشف ابنتها أميرة؛ لصدى البلد عن كواليس في حياة والدتها رجاء الجداوى.

وقالت أميرة: "كان عاما حاسما مر في حب رجاء الجداوي.. الدنيا كلها كانت واقفة بجانبنا ويساندوننا".

وأضافت أميرة: "كان بالتأكيد شعورا جميلا أن تجد ناس بجانبك ؛ كانت دائما سيرتها تأتي بالخير في كل شئ وهذا ما يهون كثيرا علينا".

وتابعت: "طبعا من الحاجات اللي وجعتنا هذا العام هو تعب استاذة دلال عبد العزيز وفقدنا استاذ سمير غانم؛ وهذه من الأشياء التي شعرتنا بالألم".

معلومات عن الراحلة رجاء الجداوى:

ولدت "نجاة على الجداوي" وهو الاسم الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي في 6 سبتمبر من عام 1934، وهى من مواليد محافظة الإسماعيلية، وتعود أصولها إلى ينبع في غربي الجزيرة العربية، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي، وانتقلت إلى القاهرة وهى في عمر الـ3 سنوات برفقة شقيقها الأصغر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، والتي تولت رعايتهما بعد طلاق والدتهما، وكان لها دور كبير في تربيتها.





تلقت الفنانة "رجاء الجداوي" تعليمها في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية والإنجليزية في سن مبكر، وبعدها بدأت مسيرتها المهنية كمترجمة في إحدى شركات الإعلانات، ثم عملت في مجال الأزياء والموضة كعارضة أزياء، ثم اتجهت إلى التمثيل، وكانت انطلاقتها من خلال فيلم "غريبة" عام 1958.



قدمت ما يزيد على 300 عمل بين السينما والتلفزيون، كان أبرزها في السينما "دعاء الكروان، موعد على العشاء، حنفي الأبهة، كامل الأوصاف، تيمور وشفيقة، المش مهندس حسن، بوبوس، غش الزوجية، أبو شنب، توأم روحي"، وفى التليفزيون "الدوامة، أحلام الفتي الطائر، هند والدكتور نعمان، اللص الذي أحبه، عائلة الحاج متولي، حكايات زوج معاصر، ريح المدام"، كما قدمت على خشبة المسرح عددًا من المسرحيات منها "الثعلب فات، الواد سيد الشغال، الزعيم".





استمر النشاط الفني للفنانة رجاء الجداوي حوالى 62 عامًا من العطاء الفني بدون توقف، إلى أن أُعلن في 24 مايو 2020 عن إصابتها فيروس كورونا، وتلقت العلاج في إحدى مستشفيات الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وخلال الأيام الأخيرة لها تدهورت حالتها الصحية بشكل حرج إلى أن توفيت صباح الأحد الموافق 5 يوليو 2020 عن عمر يناهز الـ85 عامًا.