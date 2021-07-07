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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 علامات تكشف حظرك على واتسآب

واتسآب يكشف لك إذا
واتسآب يكشف لك إذا قام شخص ما بحظرك ب 5 علامات مؤكدة

أحيانا ما يقع مستخدمي تطبيق الدردشة  واتسآب WhatsApp في حيرة كبيرة تجاه شخص معين أو عدد من الأشخاص سواء في دائرة أصدقائه أو معارفه عموما، عندما يجد تغيرا في طريقة نشاطهم على التطبيق، مما يجعل المستخدم يشك أن هذا الشخص قد قام بحظره على واتسآب، ونظرا لأنه ليست هناك طرقا مؤكدة بشأن معرفة من قام بحظرك على واتسآب، فإن هذا الأمر يصبح معقدا بالنسبة للكثيرين. 


وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن واتسآب قد كشف عن عدد من العلامات التي من الممكن أن يعتمد عليها مستخدمو تطبيق واتسآب، في اكتشاف من قام بحظرهم على واتسآب. 

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وعلى الرغم من تطبيق واتسآب لا يمكنه أن يقوم بإرسال إشعار أو تنبيه للشخص الذي تم حظره من قبل شخص آخر، لأن هذا يتعارض تماما مع سياسة التطبيق التي يلتزم بها تجاه المستخدمين وتجاه خصوصيتهم وأمانهم الشخصي، إلا أنه يمكنك معرفة من قام بحظرك من خلال عدد من العلامات التي كشف عنها التطبيق : 


وأكد تطبيق واتسآب على جعل طريقة إخبارك بالأشخاص الذين قاموا بحظر غامضة عن عمد من أجل حماية خصوصيتك إذا حظرت أى شخص، وخصوصية الآخرين إذا قاموا بحظرك أيضا.

 

علامات تؤكد أن شخص ما قد قام بحظرك على واتسآب 


1- عدم التمكن من معرفة أو رؤية آخر توقيت للاتصال على التطبيق أوخاصية last seen لفترة طويلة ولمحاولات متكررة. 


2- لن يصبح بإمكانك مرة أخرى أن ترى أى تحديثات من قبل الشخص الذي تظن أنه قد قام بحظرك، بالإضافة إلى أنك لن ترى أى صورة شخصية حديثة له مرة أخرى. 


3- لن ترى علامتا صح الزرقاوتان أو حتى لن ترى العلامتان الرمادية، ولكن كل ما ستراه هو علامة واحدة فقط، وأيضا لمدة طويلة وبشكل متكرر.


4- لن تستطيع الاتصال به أبدا، وإذا حاولت الاتصال فلن تكتمل المحاولة على الإطلاق، وذلك يتضمن المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو. 


5- لن تستطيع ضم هذا الشخص إلى محادثة جماعية أو جروب للدردشة، وعندما تنشئ مجموعة جديدة وتضيف جهة اتصال قام بحظرك، سيرسل لك التطبيق رسالة تفيد بأنك غير مسموح لك بإضافته.

 

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