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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يشارك متابعيه بصور له من إحدى حفلاته.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان أحمد سعد متابعية بـ عدة صور له من احدى حفلاته ، وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.

 

وعلق أحمد سعد قائلا: “حفله جميلة”. 

وحقق كليب “الملوك” للمطرب أحمد سعد وعنبة والدبل زوكش نجاحا كبيرا ،حيث تجاوز اكثر من 6 ملايين مشاهدة وتصدر تريند رقم ٢ بعد طرحه بساعات قليلة عبر اليوتيوب.

طرح الفنان أحمد سعد، أغنية “الملوك”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان أحمد سعد، قد نشر “برومو” كليبه الجديد، الملوك، عبر حسابه على إنستجرام، كاشفا موعد طرحه، ؛ وذلك بعدما روج للأغنية، من خلال نشر بوستر جديد لها، مصحوبا بتعليق: «سكوت سكوت، جت الملوك، قريبًا، جامعة ميوزك».

أغنية أحمد سعد الملوك 

وشوق الفنان أحمد سعد متابعيه، لصدور أغنية جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر أحمد سعد صورة البوستر الرسمي للأغنية، والتي تحمل أسم "الملوك"، وعلق عليها كاتبًا: "قريبًا".

ويظهر أحمد سعد علي البوستر مرتديا “جاكيت” و"تي شيرت" باللون الأبيض، مع بنطلون جينز باللون الكحلي

أحمد سعد انستجرام يوتيوب الفنان أحمد سعد الملوك

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