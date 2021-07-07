عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود.. سوار النجار تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

سوار النجار
سوار النجار

حرصت الفنانة التونسية سوار النجار على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سوار النجار داخل بإطلالة جذابة مرتدية توب باللون الاسود واعتمدت على المكياج الصاخب الذي يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا علي كتفيها بطريقة انسيابية.


وعلقت سوار النجار على الصورة قائلة "مش لاقية كلام اكتبه 😅😂بس كدة خلاص😂❤️"


ودخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.


ويتناول الفيلم الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.

وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.


سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".


 سوار شقيقة الفنانة إيناس النجار التي كانت احدث أعمالها فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى ، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ، نجوي فؤاد ، عبدالله مشرف ، علي حميده، حسن عبدالفتاح ، شريف باهر ، مروة عبدالمنعم، ريكو ، المطربه هند طاهر، صبري عبدالمنعم ، حنان سليمان ، أحمد صيام ، علي حمدي، جمال حجازي.

 

 

المطربة التونسية سوار النجار سوار النجار تخطف انظار متابعيها في أحدث ظهور بالاسود

ترشيحاتنا

كييزا يهدي جائزة أفضل لاعب فى مباراة إيطاليا وإسبانيا إلى زميله سبينازولا

مانشيني: إيطاليا واجهت خصما صعبا .. وضربات الجزاء قاسية

أول تعليق من موراتا عقب وداع إسبانيا يورو 2020

شكري يختتم فعاليات اليوم الثاني بلقاء المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة |صور

الصحة: تسجيل 164 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا .. و22 حالة وفاة

لقاء بطعم نهائي يورو 2020.. ملخص وأهداف مباراة إيطاليا وإسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يسقط الاحتلال الحبشي.. إقليم سد النهضة يطالب بالاستقلال عن إثيوبيا | فيديو

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ