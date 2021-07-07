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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملخص وأهداف مباراة الجزائر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب.. فيديو

منتخب السعودية
منتخب السعودية

توج منتخب السعودية للشباب ببطولة كأس العرب على حساب منتخب الجزائر بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وسجل مصعب الجوير هدف التقدم لمنتخب السعودية مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، المقام على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأدرك المهاجم الجزائري عادل بولبينة التعادل لمنتخب "محاربي الصحراء" بحلول الدقيقة 53 من عمر المباراة المقامة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة .

وأضاف محمد سليمان الهدف الثاني لمنتخب السعودية في الدقيقة 80 من عمر المباراة لتنجح السعودية في التتويج باللقب علي حساب منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف.

المنتخب الجزائري خاض مبارياته ضمن المجموعة الأولى، التي ضمت معه منتخبات مصر والنيجر وموريتانيا، وتأهل وصيفا في مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة واحدة.

وفي دور الثمانية، فاز منتخب الجزائر على نظيره المغربي بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1 - 1 في الوقت الأصلي من المباراة، قبل أن يفوز على منتخب تونس 2 - 0 في الدور نصف النهائي.

في المقابل، تأهل منتخب السعودية إلى الدور ربع النهائي، وصيفا للمجموعة الرابعة التي ضمت معه منتخبات تونس واليمن وأوزبكستان، وجمع 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة.

وفي دور الثمانية، فاز المنتخب السعودي على "حامل اللقب" المنتخب السنغالي بنتيجة  3 - 2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1 - 1 في الوقت الأصلي، قبل أن يفوز على نظيره المصري 3 - 2 في المربع الذهبي.

حكام مباراة السعودية والجزائر 


وقررت اللجنة المنظمة للبطولة إسناد المباراة لطاقم حكام مكون من: الحكم الإماراتي سلطان محمد "حكم ساحة" ويعاونه كل من علي الميعيني "مساعد أول"، والقطري ماجد الشمري "مساعد ثان"، والقطري عبدالله الرويلي "حكم رابع" .

يُذكر أن المنتخب السنغالي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس العرب للشباب، لكنه ودّع النسخة الحالية على يد المنتخب السعودي في الدور ربع النهائى.

منتخب السعودية للشباب كأس العرب منتخب الجزائر استاد الدفاع الجوى منتخب تونس

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