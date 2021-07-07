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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال .. شاهد

عبير صبري
عبير صبري

 

 

نشرت الفنانة عبير صبري صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .


 وظهرت عبير صبرى في الصورة باطلالة كاجوال انيقة وهي ترتدي توب باللون الاسود مكشوف، ونسقت معه ببنطال جينز وشعرها المنسدل علي الاكتاف وعلقت على الصورة قائلة “ ماشاء الله ”.

 

وشاركت الفنانة عبير صبري في سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل « موسى » لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل موسى


مسلسل « موسى » بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.


وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

 

ويعمل الفنان محمد رمضان " موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف .


وتشارك عبي،  صبري حاليا في تصوير مسلسل "عودة الأب الضال" من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وهو بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين، محمد عبد الرحمن.

عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال توب انيق باللون الاسود التواصل الاجتماعي

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