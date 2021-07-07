كريستيانو رونالدو يقضي الإجازة مع صديقته وأطفاله.. شاهد



حرصت جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة له من عطلتها الصيفية وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشرت جورجينا صور،رفقة صديقها رونالد واطفالهما، علي متن يخت اثناء قضاء العطلة الصيفية، وذلك بعد خروج منتخب البرتغال من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأوروبية على يد بلجيكا " وعلقت "الكثير من الحب".



ووجه النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، رسالة مؤثرة بعد وداع منتخب بلاده منافسات يورو 2020 على يد بلجيكا.



وودع المنتخب البرتغالي، حامل اللقب، بطولة يورو 2020 من الدور ثمن النهائي بعد خسارته على يد بلجيكا بهدف دون رد، أمس، الأحد، في المباراة التي أقيمت بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وأحرز ثورجان هازارد، هدف بلجيكا الوحيد، ليقود منتخب بلاده للتأهل إلى دور ربع النهائي، من البطولة القارية.

وكتب رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن لم نحصل على النتيجة التي رغبنا فيها".

وتابع: "خرجنا من الاختبار قبل إنجاز المطلوب، لكن نشعر بالفخر بسبب رحلة الفريق، لقد قدمنا كل شيء لتجديد فوزنا بالبطولة الأوروبية، أثبتت هذه المجموعة أنه لا يزال بإمكانها تقديم الكثير من السعادة للبرتغاليين".

وأضاف: "ركضنا وحاربنا من أجل الجماهير، لكننا لم نتمكن من تحقيق ما أردناه جميعًا، تقديرنا العميق لهم".

وأتم: "تهانينا لبلجيكا وحظ أوفر لكل المنتخبات التي تستمر في المنافسة، بالنسبة لنا، سنعود أقوى".

وسجل كريستيانو رونالدو "هدفين" في تعادل البرتغال مع فرنسا بنتيجة 2 - 2، في المباراة التي جمعتهما بملعب "بوشكاش أرينا"، بالعاصمة المجرية "بودابست"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



ويعتلي كريستيانو رونالدو صدارة هدافي النسخة الحالية من اليورو برصيد 5 أهداف، كما بات أيضا أول لاعب في التاريخ يسجل 20 هدفا على الأقل في بطولتي أوروبا وكأس العالم، حيث أحرز 14 هدفا في اليورو و7 أهداف في المونديال.



وبات كريستيانو رونالدو، أول لاعب يشارك في 5 نسخ مختلفة من اليورو (2004 ، 2008 ، 2012 ، 2016 و 2020)، كما يعد اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة في البطولات الدولية الكبرى" اليورو + كأس العالم"

