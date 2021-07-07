عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كريستيانو رونالدو يقضي الإجازة مع صديقته وأطفاله.. شاهد

رونالدو وصديقته جورجينا
رونالدو وصديقته جورجينا

 


حرصت جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة له من عطلتها الصيفية وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشرت جورجينا صور،رفقة صديقها رونالد واطفالهما، علي متن يخت اثناء قضاء  العطلة الصيفية،  وذلك بعد خروج منتخب البرتغال من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأوروبية على يد بلجيكا " وعلقت "الكثير من الحب".


ووجه النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، رسالة مؤثرة بعد وداع منتخب بلاده منافسات يورو 2020 على يد بلجيكا.


وودع المنتخب البرتغالي، حامل اللقب، بطولة يورو 2020 من الدور ثمن النهائي بعد خسارته على يد بلجيكا بهدف دون رد، أمس، الأحد، في المباراة التي أقيمت بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وأحرز ثورجان هازارد، هدف بلجيكا الوحيد، ليقود منتخب بلاده للتأهل إلى دور ربع النهائي، من البطولة القارية.

وكتب رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن لم نحصل على النتيجة التي رغبنا فيها".

وتابع: "خرجنا من الاختبار قبل إنجاز المطلوب، لكن نشعر بالفخر بسبب رحلة الفريق، لقد قدمنا كل شيء لتجديد فوزنا بالبطولة الأوروبية، أثبتت هذه المجموعة أنه لا يزال بإمكانها تقديم الكثير من السعادة للبرتغاليين".

وأضاف: "ركضنا وحاربنا من أجل الجماهير، لكننا لم نتمكن من تحقيق ما أردناه جميعًا، تقديرنا العميق لهم".

وأتم: "تهانينا لبلجيكا وحظ أوفر لكل المنتخبات التي تستمر في المنافسة، بالنسبة لنا، سنعود أقوى".

وسجل كريستيانو رونالدو "هدفين" في تعادل البرتغال مع فرنسا بنتيجة 2 - 2، في المباراة التي جمعتهما بملعب "بوشكاش أرينا"، بالعاصمة المجرية "بودابست"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".


ويعتلي كريستيانو رونالدو صدارة هدافي النسخة الحالية من اليورو برصيد 5 أهداف، كما بات أيضا أول لاعب في التاريخ يسجل 20 هدفا على الأقل في بطولتي أوروبا وكأس العالم، حيث أحرز 14 هدفا في اليورو و7 أهداف في المونديال.


وبات كريستيانو رونالدو، أول لاعب يشارك في 5 نسخ مختلفة من اليورو (2004 ، 2008 ، 2012 ، 2016 و 2020)، كما يعد  اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة في البطولات الدولية الكبرى" اليورو + كأس العالم"
 

كريستيانو رونالد يقضي الاجازة مع صديقته واطفاله جورجينا نادي يوفنتوس الإيطالي

ترشيحاتنا

كييزا يهدي جائزة أفضل لاعب فى مباراة إيطاليا وإسبانيا إلى زميله سبينازولا

مانشيني: إيطاليا واجهت خصما صعبا .. وضربات الجزاء قاسية

أول تعليق من موراتا عقب وداع إسبانيا يورو 2020

شكري يختتم فعاليات اليوم الثاني بلقاء المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة |صور

الصحة: تسجيل 164 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا .. و22 حالة وفاة

لقاء بطعم نهائي يورو 2020.. ملخص وأهداف مباراة إيطاليا وإسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يسقط الاحتلال الحبشي.. إقليم سد النهضة يطالب بالاستقلال عن إثيوبيا | فيديو

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ