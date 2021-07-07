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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير أحمد أبوزيد ينظم زيارة خاصة لمسئولي الحكومة الكندية ورؤساء البعثات الدبلوماسية لـ معرض ملكات مصر في أوتاوا | صور

سفير مصر بأوتاوا
سفير مصر بأوتاوا مع مسئولي الحكومة الكندية بمعرض ملكات مصر

نظم السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا زيارة خاصة يوم الثلاثاء ٦ يوليو الجارى لعدد من المسئولين بالحكومة الكندية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجالس ادارات المتاحف الكندية، ورموز الجالية المصرية، إلى معرض ملكات مصر المقام حالياً بمقر متحف التاريخ الكندى بالعاصمة الكندية أوتاوا.


وقد شارك فى الجولة أكثر من ١٠٠  زائر  على أفواج متعاقبة على مدار اليوم التزاماً بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا فى كندا، والذين أعربوا عن انبهارهم بالحضارة المصرية و إسهام مصر التاريخى فى إثراء الثقافة والفنون بكافة صورها. 

كما قدمت السفارة المصرية لكل زائر مجموعة من الوثائق الترويجية السياحية عن مصر، وهدايا تذكارية تعبر عن التنوع الثقافى المصرى عبر التاريخ. 

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وأعرب عن سعادته بإتمام الجولة بنجاح رغم الظروف الاحترازية، مشيرا الي أن العدد الكبير للمشاركين، وتنوعهم، ومشاركة اكثر من ٥٠ سفير دولة اجنبية وزوجته، بالاضافة الى ممثلى وزارات الخارجية والتراث و مكتب رئيس وزراء كندا، يؤكد حجم التقدير الذى تحظى به مصر عالمياً، والرغبة الجارفة لدى الكثيرين لزيارة مصر . 


وأضاف سفير مصر في كندا، بأن مشاركة رموز الجالية المصرية فى أوتاوا فى هذه الزيارة اعطاها مذاقاً خاصاً، وكان مصدر فخر  للسفارة المصرية والجالية ان يشهدوا هذا التقدير والانبهار بقيمة وثقل مصر عالمياً. 


وتجدر  الإشارة الي أن رئيسة متحف التاريخ الكندى كانت فى مقدمة المستقبلين للسفير المصرى وحرمه وباقى الزائرين، حيث قدمت عرضاً لأهم المعروضات وشرحاً للخلفية التاريخية لها، وفقا لما نشرته صفحة السفارة المصرية في كندا عبر فيسبوك

فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
فعاليات الزيارة الخاصة لمعرض ملكات مصر في اوتاوا التي نظمها السفير احمد ابوزيد
سفير مصر فى كندا أحمد أبو زيد معرض ملكات مصر أوتاوا متحف التاريخ الكندى كندا السفارة المصرية رئيس وزراء كندا الجالية المصرية فى أوتاوا

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