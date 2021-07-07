أحمد سليمان يدعم الشناوي بعد إصابته بالصليبي



دعم أحمد سليمان، عضو مجلس إدرة نادي الزمالك السابق، الحارس الدولي أحمد الشناوي بعدما أثبت الأشعة اشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



وكتب أحمد سليمان عبر صفحته على "انستجرام"، "ألف سلامة ياشناوي اختبار من الله وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".



وشهدت الفترة القليلة الماضية الاعتماد على أحمد الشناوى بشكل كامل فى حراسة مرمى عرين بيراميدز وظهر الحارس بمستوى فنى مميز .



وأظهرت الأشعة المبدئية التي أجراها حارس مرمى فريق نادي بيراميدز أحمد الشناوي، وجود اشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة إثر خروجه مصابا خلال مباراة انبي الأخيرة بالدوري.

وغادر أحمد الشناوي الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي الأخيرة بملعب الدفاع الجوي، بعد تدخل قوي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.

ومنح الجهاز الطبي حارس المرمى راحة لمدة ٤٨ ساعة قبل إجراء الأشعة والفحوصات الطبية حيث أظهرت الأشعة المبدئية اشتباها في إصابة أحمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي.

وينتظر الجهاز الطبي نتيجة الأشعة المتقدمة الدقيقة التي يجريها أحمد الشناوي خلال ٧٢ ساعة بهدف التأكد من حقيقة إصابة من عدمها قبل الإعلان بشكل رسمي طبقا لتعليمات الجهاز الفني والإداري.