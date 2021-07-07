شيكابالا يهنئ محمد عواد حارس الزمالك بعيد ميلاده



قدّم محمود عبد الرازق شيكابالا، التهنئة لمحمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، والذي احتفل امس الثلاثاء بعيد ميلاده الـ29.



حيث كتب «شيكابالا» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «عيد ميلاد سعيد».

وكان محمد عواد قد انضم للقلعة البيضاء في صيف 2019، وشارك في 23 مباراة بواقع 14 مباراة في الدوري المصري و4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، مباراة بكأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي، و4 مباريات في كأس مصر، ونجح في التتويج رفقة الأبيض بكأس مصر العام الماضي، وكأس السوبر المصري على حساب النادى الأهلي، وكأس السوبر الأفريقي على حساب فريق الترجي التونسي.

وكان شارك محمد عواد رفقة الفريق خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم استبعاده من جانب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.



وكشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري الفترة المقبلة.

وأكد كارتيرون أنه قرر منح لاعبي الزمالك راحة 11 يومًا ابتداء من الإثنين الماضي، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أضاف المدير الفني للزمالك أن الفريق سيخوض تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.

وأضاف كارتيرون بأن الفريق سيخوض عدة مباريات ودية خلال معسكره ببرج العرب ولكن لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك احترامه لقرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة غزل المحلة التي كان مقررا لها غدا الإثنين في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في الثالث من أغسطس المقبل.

وقال المدير الفني إن الفريق كان قد استعد للقاء جيدا، ولكن الاستعدادات ستختلف خاصة أن الزمالك سيفتقد لخدمات الرباعي: محمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح وإمام عاشور ومحمد عبد السلام في الفترة المقبلة لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي.

وأشار كارتيرون إلى أن الزمالك سيبذل قصارى جهده في الفترة المقبلة من أجل الاستعداد بجدية لكل المباريات المتبقية في الموسم الحالي.

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته بتمنياته بالتوفيق للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في طوكيو.

خاض أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول، تدريبات إضافية بعد نهاية تدريب الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام الجزيري وعبد السلام وعاشور بخوض تدريبات التسديد على المرمى، بينما تولى أحمد نادر السيد حراسة المرمى.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي، حيث خاض كل فريقين تقسيمة في وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.

وحرص كارتيرون وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وانتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بينما غاب يوسف أوباما لاعب وسط الفريق عن المران بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة أنه يستعد لعقد قرانه.

وخاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات مساء ،ويعاني علاء من إصابة في مفصل الركبة.. حيث يسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية فيما واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريباته التأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش التدريبات مساء اليوم.

ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية.

و أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.