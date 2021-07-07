تعرف على تاريخ منتخب إيطاليا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية

واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 / 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن بالدور قبل النهائي للبطولة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها الآزوري لنهائي البطولة الأوروبية من بين خمس مرات بلغ فيها المربع الذهبي للبطولة على مدار تاريخ مشاركاته فيها.

ويرصد صدى البلد تاريخ منتخب إيطاليا فى مباريات نهائي كأس الأمم الأوروبية منذ بدايتها عام1960.

تاريخ إيطاليا فى نهائيات أوروبا

ونجح منتخب إيطاليا فى الوصول إلى نهائي أول بطولة أمم أوروبا يشارك فيها عام 1968 حينما وصل للمباراة النهائية عقب التعادل مع الاتحاد السوفيتي سلبيا وتأهل الآتزوري بالقرعة لتلاقي منتخب يوغسلافيا وتتوج بالبطولة الأولى فى تاريخها.

وخسر منتخب إيطاليا ثاني نهائي لكأس الأمم الأوروبية عام 2000 عقب التعادل فى الوقت الأصلي للمباراة أمام فرنسا بنتيجة 1-1 ، إلى ان سجل تريزيجيه هدف فرنسا الذهبي ، ليحصد اللقب على حساب الطليان فى أول مرة يطبق فيها الاتحاد الأوروبي قاعدة الهدف الذهبي .

وفى نهائي 2012 تجرع منتخب إيطاليا هزيمة ثقيلة أمام إسبانيا برباعية نظيفة كان لخوردي ألبا هدف منها والذي شهد مباراة نصف نهائي البطولة الحالية من جيل الماتدور الإسباني عام 2012.