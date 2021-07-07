إسماعيل يوسف يهنئ محمد عواد بـ عيد ميلاده: عقبال 100 سنة

حرص إسماعيل يوسف المدير الفني لفريق "زد" على تهنئة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، والذي احتفل أمس الثلاثاء بعيد ميلاده الـ29.



وكتب "إسماعيل يوسف" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏‎كل سنة وانت طيب 🎂وعقبال ١٠٠سنة حبيبي يا عواد❤️".



وكان محمد عواد قد انضم للقلعة البيضاء في صيف 2019، وشارك في 23 مباراة بواقع 14 مباراة في الدوري المصري و4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، مباراة بكأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي، و4 مباريات في كأس مصر، ونجح في التتويج رفقة الأبيض بكأس مصر العام الماضي، وكأس السوبر المصري على حساب النادى الأهلي، وكأس السوبر الأفريقي على حساب فريق الترجي التونسي.

وكان شارك محمد عواد رفقة الفريق خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم استبعاده من جانب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.



وكشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري الفترة المقبلة.



وأكد كارتيرون أنه قرر منح لاعبي الزمالك راحة 11 يومًا ابتداء من الإثنين الماضي، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أضاف المدير الفني للزمالك أن الفريق سيخوض تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.

وأضاف كارتيرون أن الفريق سيخوض عدة مباريات ودية خلال معسكره ببرج العرب ولكن لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.