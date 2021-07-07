تصعيد خطير.. حركة طالبان تشن أول هجوم على عاصمة ولاية بأفغانستان

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن حركة طالبان شنت أول هجوم على عاصمة ولاية في شمال غرب أفغانستان.

وحسب الوكالة، شنت طالبان، هجومًا على قلعة ناو، عاصمة ولاية بادجيس، وفقًا لما نقله مسؤولون محليون.

كما ذكرت الحكومة الأفغانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن مقاتلي طالبان هاجموا مدينة تالقان، عاصمة ولاية تخار شمال أفغانستان، لكن تم إحباطه وهرب المسلحون.

وقال البيان إن حركة طالبان شنت هجوما كبيرا على مدينة تالقان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، لكن محاولاتهم للسيطرة على العاصمة باءت بالفشل وتم إحباطها، وهرب المسلحون بعد إصاباتهم وتركوا 15 جثة وراءهم.

وبحسب البيان ، أصيب 20 مسلحا آخر بجروح في القتال الذي استمر لساعتين.

وأقر البيان بمقتل جندي من الجيش وجرح اثنان آخران، فيما لم يعلق مقاتلو طالبان، على النبأ.

خطة سلام

يذكر أن حركة طالبان، استعدادها لتقديم خطة سلام إلى حكومة أفغانستان في غضون شهر على أقصى تقدير.

وحسب وكالة "فرانس 24"، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة تعتزم تقديم مقترح سلام مكتوب إلى الحكومة الأفغانية في غضون شهر، مضيفًا أنهم جادون بشأن "المحادثات والحوار" على حد قوله.

يأتي ذلك في الوقت الي كثفت طالبان هجماتها على الأراضي الأفغانية، مستغلة الفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأجنبية.

ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة إن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أفغانستان سيكون التوصل إلى "تسوية تفاوضية".

وأثارت السرعة التي تستولي بها طالبان على الأراضي مخاوف من انهيار الجيش الأفغاني بعد أن تكمل القوات الأمريكية والدولية انسحابها من البلاد.

فيما أعلنت السلطات الطاجيكستانية، فرار ما يزيد عن ألف جندي أفغاني عبر الحدود مع سيطرة طالبان على مزيد من الأراضي في شمالي أفغانستان.

