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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: مستمرون في صيانة منظومة الكلور في المحطات

صدى البلد

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، أننا مستمرون في عملية صيانة منظومة الكلور في محطات المياه، بإشراف الدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور محمد حسين، والفني إبراهيم حسن، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم محافظات القناة الثلاثة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال إصلاح عطل منظومة الكلور بمحطة مياه المنايف وحده العالي ورفع كفاءتها، كما تم ضبط الجرعات بمحطة البورسعيدية، ومتابعة رافع مياه السماكين ومعاينة منظومة الكلور وبرج التعادل، وتم الانتهاء من عمل صيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه الضبعية، واخذ عينات وضبط الجرعات، وصيانة لمنظومة كلور بمحطة مياه البعالوةUF  وتم ضبط الجرعات، وتركيب منظم كلور لمنظومة الكلور بمحطة مياه أبوصوير الكبرى.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، على أخذ عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة الثلاثة بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، لعمل التحليل المطلوبة لها " الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا على مدار لـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ لخطة الشركة التي تستهدف تقديم خدمات متميزة.

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وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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