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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سبيكة ذهبية كشفت العصابة .. حبس ٤ أشخاص للتنقيب عن الآثار

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس ٤ اشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الاثار، وذلك عقب قيام أحدهم بسكب كمية من المشغولات الذهبية دون حيازة مستندات.

 

وكانت قد كشفت واقعة العثور على سبيكة ذهبية بحوزة مواطن بالجمالية، عن قضية الاثار الجديدة التي كشفت وقائعها رجال مباحث القاهرة ، حيث أرشد المتهم عن نجل عمه الذى اشترك مع 2 آخرين، في حفر نفق داخل عقار سكني بمحافظة أسوان عثر بداخله على سبائك ذهبية ، وبناء عليه أمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
 
 تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، اخطارا من مباحث قسم شرطة الجمالية تفيد ورود معلومات بقيام شخص بسكب كمية من المشغولات الذهبية ، مجهولة المصدر وبدون مستندات ملكية ، تم ضبطه وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة ، وعثر بحوزته على سبيكة ذهبية مجهولة المصدر.
 
 وأقر المتهم أمام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، بتحصله على كمية من المشغولات الذهبية من نجل عمه مقيم بمحافظة أسوان ، عقب عثوره عليهم إثر قيامه بالتنقيب عن الاثار بالعقار محل سكنه بأسوان ، وقيامه بصهر تلك المشغولات بمنطقة الصاغة فى الجمالية، وتحويلها إلى السبيكة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع ، أمكن ضبطه وبصحبته شخصين مقيمان بذات العنوان حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار محل سكنهم وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 5 أمتار تؤدي إلى نفق طوله 2 متر بحثا عن الاثار ، كما عثر على كمية من أحجار الكوارتز مختلفة الأحجام وأدوات الحفر والتنقيب ، بمواجهتهم بأقوال المتهم الأول أيدوها .
 
 واعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الاثار بمحل سكنهم باستخدام المضبوطات واستخراج كمية من المشغولات الذهبية وتسليمها إلى الأول بقصد صهرها والتصرف فيها بالبيع.

الاثار تنقيب اخبار الحوادث المشغولات الذهبية

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