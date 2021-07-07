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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصدير 4700 طن ملح إلى كرواتيا عبر ميناءالعريش

صدى البلد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن  استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية  عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة LADY SUHA القادمة من ميناء دمياط  والتى ترفع علم سانت كين  ويبلغ طولها  94.4  متر والغاطس 6.7 متر وذلك لشحن 4700 طن ملح إلى كرواتيا  .

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة الى ميناء العريش فأنها تعتبر الخامسة  عشر من نوعها لتصدير الملح  إلى السوق الخارجية 

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هذا ويصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 64 ألف طن .

وذكر البيان أن مواني بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن  ومتواجد علي الارصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

 بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات و متواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة  ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وألي الموانئ وعمليات الشحن علي الأرصفة.

العريش قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بورسعيد دمياط المنطقة الاقتصادية سفينة حاويات مواني بورسعيد

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