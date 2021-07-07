عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

مشاهد من معرض الكتاب
مشاهد من معرض الكتاب

في يومه السابع يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأربعاء في دورته الـ 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" توافد عدد كبير من الجمهور الذين حرصوا على الحضور، وذلك فى ظل تواجد أمنى مكثف من قبل رجال الشرطة، لمنع حدوث أى تجاوزات، والحرص على تسهيل دخول المواطنين للمعرض.


وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأربعاء حالة من الزحام مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

 

ورصدت عدسة صدى البلد زحامًا كبيرًا وتوافدًا على المعرض كما تواجد عدد من عمال النظافة يقرأون بعض الكتب فى فترة الراحة الخاصة بهم .


تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحاً، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشراً،  وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.
 

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد،  و11 ناشراً لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.
 

وتضم مبادرة " ثقافتك كتابك" مئات العناوين من دور النشر لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيها لحث رواد المعرض على اقتناء الكتب.

 

وتأتي الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره تتمثل في أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي فرضت علينا جميعا ضرورة التعامل معها، والتغلب على تداعياتها السلبية، إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة.

 

سيتم إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق "الواتس آب"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها؛ حرصاً على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حدٍ أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

1c6b8da3-63ec-4bce-a5d9-4170bbc2887f
1c6b8da3-63ec-4bce-a5d9-4170bbc2887f
2dcd7bad-a2ef-4492-b2f1-fb80634e28ac
2dcd7bad-a2ef-4492-b2f1-fb80634e28ac
3e4102b1-e900-448a-b10d-874a3cb24f1c
3e4102b1-e900-448a-b10d-874a3cb24f1c
7d828078-1a37-4f12-afd7-8fa516a8f899
7d828078-1a37-4f12-afd7-8fa516a8f899
9a8d650c-59b5-426e-bfdc-85129288de58
9a8d650c-59b5-426e-bfdc-85129288de58
9b9e46d7-d897-4d3b-96b0-9351c84d1152
9b9e46d7-d897-4d3b-96b0-9351c84d1152
9f66e3a9-7430-4a6c-9a8a-b27762204051
9f66e3a9-7430-4a6c-9a8a-b27762204051
28f10760-13f0-4b5f-bd36-c7c5c9edb414
28f10760-13f0-4b5f-bd36-c7c5c9edb414
32a036d5-74fc-4488-93d1-34bf4adcb427
32a036d5-74fc-4488-93d1-34bf4adcb427
38c88d4f-a4b9-4e3c-a22a-3d28ff259b86
38c88d4f-a4b9-4e3c-a22a-3d28ff259b86
45ba5f47-851c-455a-8e62-3ed1bde3353c
45ba5f47-851c-455a-8e62-3ed1bde3353c
46ab2f13-2303-4dea-acdf-3ede4e3f0a58
46ab2f13-2303-4dea-acdf-3ede4e3f0a58
930ec536-084c-4271-a7ab-dc5d5fe7338b
930ec536-084c-4271-a7ab-dc5d5fe7338b
9354ff0e-8740-4e54-9906-1ad65d14ec94
9354ff0e-8740-4e54-9906-1ad65d14ec94
9919fc50-2992-4c09-afe7-b0983baa24cb
9919fc50-2992-4c09-afe7-b0983baa24cb
029230f8-94ac-4a9c-8f8d-3d1b218e6e37
029230f8-94ac-4a9c-8f8d-3d1b218e6e37
5791639a-fc6f-440d-9114-d400a1e70924
5791639a-fc6f-440d-9114-d400a1e70924
79020530-2abd-4ea4-a55b-65943ab9dc2a
79020530-2abd-4ea4-a55b-65943ab9dc2a
acf9917a-594a-44df-a923-5f26a716b8ed
acf9917a-594a-44df-a923-5f26a716b8ed
cfc6b3c1-c7aa-4472-8ae1-403b64737695
cfc6b3c1-c7aa-4472-8ae1-403b64737695

3ff047d8-9c6f-4187-9522-898f76b2471c
3ff047d8-9c6f-4187-9522-898f76b2471c
04ce4c61-b6df-461b-9de4-14a3e345ebf6
04ce4c61-b6df-461b-9de4-14a3e345ebf6
4bd656f1-2033-4a02-90c1-0fcbd37e3498
4bd656f1-2033-4a02-90c1-0fcbd37e3498
5d942f54-bb66-43f7-80b2-f6366931f266
5d942f54-bb66-43f7-80b2-f6366931f266
5ffb687e-c1ac-448d-918c-85ee71b9d1f1
5ffb687e-c1ac-448d-918c-85ee71b9d1f1
8a2a2316-33df-48c6-aaaa-bd526d3556f2
8a2a2316-33df-48c6-aaaa-bd526d3556f2
8fc73ce4-f531-491d-9be3-4add41c9a8b7
8fc73ce4-f531-491d-9be3-4add41c9a8b7
71fcd558-c0c8-48e5-94e2-04dc93211dab
71fcd558-c0c8-48e5-94e2-04dc93211dab
87e78819-3e9e-4642-acae-ebc2f0aaa485
87e78819-3e9e-4642-acae-ebc2f0aaa485
98e7b9c2-d40f-40da-9572-aea741d9e6c7
98e7b9c2-d40f-40da-9572-aea741d9e6c7
741d54e5-45b0-46df-8db1-eb9b0e500bf5
741d54e5-45b0-46df-8db1-eb9b0e500bf5
940f8da3-53bf-49ed-be96-2f6f25dae8fd
940f8da3-53bf-49ed-be96-2f6f25dae8fd
91753d48-5af4-4d14-9179-87e8e056834e
91753d48-5af4-4d14-9179-87e8e056834e
4431825b-d8e9-4bc1-82be-7b2cb31493ad
4431825b-d8e9-4bc1-82be-7b2cb31493ad
a7a9cec5-443f-4a73-9495-958513a3f994
a7a9cec5-443f-4a73-9495-958513a3f994
bbcb8f4e-7877-4f44-ab4c-8c9dbd8ed25b
bbcb8f4e-7877-4f44-ab4c-8c9dbd8ed25b
d3572518-9bfe-4a58-b3c2-9f8d603e3106
d3572518-9bfe-4a58-b3c2-9f8d603e3106
df39cba3-d391-450f-85c7-9eea7ae7a657
df39cba3-d391-450f-85c7-9eea7ae7a657

معرض الكتاب فيروس كورونا معرض القاهرة الدولي للكتاب ذوي القدرات الخاصة الإجراءات الاحترازية الصحة العامة كتاب اليوم معرض القاهرة الدولي رواد المعرض

ترشيحاتنا

لأول مرة في القاهرة.. تسليم عقود عربات متنقلة للشباب

اخماد حريق بمحول كهرباء في حدائق الاهرام دون إصابات

السينما السعودية تبهر باريس بأعمال فنية غير مسبوقة

غرامة 10 آلاف جنيه لـ طبيب بيطري تحرش بـ الفنانة زينب غريب

مدرسين وممرضات.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظائف بمرتبات مميزة

تعاون بين مصر وماليزيا لتبادل الخبرات في مجال إنتاج الزيوت| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

حكم ارتداء المايوه الشرعي «البوركيني» .. عالم بالأوقاف يحسم الجدل

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

العثور على جثة طفل محترقة في مقابر بقنا بعد أيام من غيابه

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

هبوط أرضى بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

شاهد| تنفيذ خطوط انحدار عملاقة ضمن تطوير منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة

فيديو

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

اﻟﻤﺰﻳﺪ