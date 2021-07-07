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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سفير القرآن .. نقابة القراء تنعى الشيخ أحمد الشرقاوى

الشيخ احمد الشرقاوي
الشيخ احمد الشرقاوي رحمه الله

نعت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، الشيخ أحمد الشرقاوى عضو النقابة ، الذى توفي أمس عن عمر يناهز 71 عاما، بعد رحلة عطاء ثرية لأكثر من نصف قرن من الزمان.


وقال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى للنقابة: يعد الفقيد الراحل - ابن قرية برق العز مركز المنصورة دقهلية- أحد أبرز قراء القرآن الكريم الذين مثلوا دولة التلاوة المصرية بالمراكز الإسلامية بدول العالم ، ومنها أمريكا التى سافر إليها مبعوثا من وزارة الأوقاف طيلة 17 عاما.


من جانبه، نعى الشيخ محمد حشاد –شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- قائلا: لقد تميز الفقيد الراحل بدماثة خلقه وتلاواته المعتدلة، فقد عرفته هو وشقيقه الشيخ فتحى الشرقاوى وكنت أراهما كثيرا برفقة القارئ الإذاعى الشيخ أحمد أحمد المعاطى –رحمه الله - .


جدير بالذكر أن الفقيد كان قد حفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمد السيد الشرقاوى، والتحق بمعهد قراءات المنصورة، وحصل على شهادة التخصص وزامل كبار قراء القرآن الكريم فى الداخل والخارج أثناء سفرياته مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإمامة المسلمين بالمراكز الإسلامى وقراءة القرآن لمدة 17  عاما، كما سافر إلى العديد من الدول والتى منها البحرين وفلسطين برفقة المشايخ الطبلاوى، محمود إسماعيل الشريف، الشحات أنور، على سليم، محمد السيد ضيف، محمد عبد الوهاب الطنطاوى، السيد أحمد شريف وغيرهم.


 

الشيخ أحمد الشرقاوى نقابة القراء وزارة الأوقاف قراءة القران

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