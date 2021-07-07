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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة في القاهرة.. تسليم عقود عربات متنقلة للشباب

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال المؤتمر

سلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عقود 25 عربة أطعمة متنقلة مجهزة لبيع المأكولات والمشروبات السريعة تنفيذًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وأشار محافظ القاهرة، إنه بناء علي قرار وزير التنمية المحلية رقم ١١١ لسنه ٢٠١٩ بوضع مواصفات محددة للعربات لكى يكون لها شكل مميز وتدار بواسطة الطاقة النظيفة، وتعمل بأنواع مختلفة من الأنشطة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد أماكن تواجد العربات حتى لا تعيق حركة المرور والمارة وتوفر فرص كسب تجارى واستثماري للشباب وتوفر لهم دخلًا جيدًا ويتيح لهم فرص عمل جديدة، لافتا إلى أنه سيتم تعيين فرق لمتابعة عمل العربات وأنشطتها لضمان آلية تشغيلها بشكل قانونى وجيد ومنعًا لحدوث أى عشوائية وتلافى أى أخطاء.


وأكد  محافظ القاهرة ضرورة إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في أسرع وقت لصالح الشباب.


وقال محافظ القاهرة، إنه يمكن للشباب التقدم للحصول على الترخيص من الحى والهيئة العامة للاستثمار على ان يكون من قاطني القاهرة.

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لأول مرة في القاهرة.. تسليم عقود عربات متنقلة للشباب

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