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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اخماد حريق بمحول كهرباء في حدائق الاهرام دون إصابات

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل نشب بمحول كهرباء في منطقة حدائق الاهرام. 

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمحول كهرباء في منطقة حدائق الأهرام، على الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء  لمكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمحول كهرباء مجاور لعقار.

وتمت محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للعقار المجاور، دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كما نجحت الحماية المدنية في القاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل عدد من الباكيات في أحد أسواق منطقة المرج.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق في سوق بالمرج، وعلى الفور تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق السوق ومنع امتداده.

وتمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على حريق السوق ومنع امتداده، وتم إجراء عمليات تبريد لموقع حريق السوق.

وتبين أن حريق سوق المرج التهم 6 باكيات حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وفي سياق متصل، سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق نشب بمنطقة سيدي بشر قبلي، شرق الإسكندرية، دون إصابات.

وأسفر الحريق عن تفحم 4 أتوبيسات بالكامل كانت متواجدة داخل الجراج، ونجحت قوات الحماية المدنية في منع امتدادها لباقي السيارات والأتوبيسات بواسطة 4 سيارات إطفاء.

وقد تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا بنشوب حريق بجراج شارع 30 بسيدي بشر قبلي، شرق الإسكندرية، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تحرر المحضر بقسم المنتزه أول، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وأجرى فريق من خبراء الأدلة الجنائية من نيابة الإسكندرية معاينة لموقع الحادث لمعرفة أسباب الحريق.

 

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