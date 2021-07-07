أدوية بشرية ممنوع استخدامها في الحيوانات الأليفة

ادوية بشرية ممنوع للحيوانات

يلجأ العديد من مربيي الحيوانات الأليفة في حالة مرض الحيوان إلي استخدام الأدوية البشرية دون الرجوع للطبيب البيطري المتخصص وهو ما قد يؤدي لمشاكل تسمم لهذا الحيوان تنتهي في الغالب بالوفاة.

وفي هذا السياق تشرح الدكتورة البيطرية “ سمر عبد الرحمن ” لـ"صدى البلد"، الأدوية البشرية المحظور استخدامها للحيوانات في النقاط التالية:



● الأدوية المضادة للالتهاب والسخونة ( البنادول و البارامول و السيتال)، لأنه عموما أي دواء يحتوي علي الماده الفعالة الباراسيتامول ممنوع استخدامه للقطط والكلاب

وهي مادة سامة جدا للقطط وتستخدم في الكلاب بحذر شديد وتحت إشراف طبيب ويفضل عدم استخدامها في الكلاب ايضا.

● الاسبرين

دواء شديد السمية للقطط والكلاب وللأسف لا يوجد مضاد للتسمم له وهذا يجعل نسبة الشفاء في حالة التسمم قليلة وضئيلة جدا وعلاجه يحتاج محاليل مكثفة

● الفيتامينات التي تحتوي علي الحديد كمكمل غذائي

تكون سامة لو نسبة الحديد بها عالية لأن تناول الحديد بكثرة يسبب تدمير للكلى والكبد بالنسبة للقطط والكلاب، ولا ينصح باستخدامها أيضا حيث انها تتراكم في الدم وتسبب تسمم علي المدي البعيد.



المسكنات ومضادات الالتهاب سواء الحقن او الاقراص او الشراب

معظم المواد الفعالة في الأدوية البشرية التي تستخدم كمضادات للالتهاب ومسكنات تعتبر سامة للقطط والكلاب بكل انواعها سواء حقن أو شراب أو أقراص بالأخص المسكنات التي تحتوي علي مادة “الديكلوفيناك”.. ديكلوفيناك الصوديوم او ديكلوفيناك البوتاسيوم" مثل ( Cataflam كاتافلام - Voltaren فولتارين - Diclofen ديكلوفين )



وتسبب هذه المواد قرحة بالمعدة والأمعاء واذا كانت الجرعه كبيرة تؤدي ل فشل كلوي تام ونزيف في المعدة.

وتنصح الطبيبة البيطرية بعدم إعطاء حيوانك الأليف أية ادوية بدون الرجوع الي الطبيب البيطري المتخصص.