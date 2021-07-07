عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ادوية بشرية ممنوع للحيوانات

أدوية بشرية ممنوع استخدامها في الحيوانات الأليفة

الادوية البشرية الممنوع
الادوية البشرية الممنوع لستخدامها للحيوانات

يلجأ العديد من مربيي الحيوانات الأليفة في حالة مرض الحيوان إلي استخدام الأدوية البشرية دون الرجوع للطبيب البيطري المتخصص وهو ما قد يؤدي لمشاكل تسمم لهذا الحيوان تنتهي في الغالب بالوفاة.

 

وفي هذا السياق تشرح الدكتورة البيطرية “ سمر عبد الرحمن ” لـ"صدى البلد"، الأدوية البشرية المحظور استخدامها للحيوانات في النقاط التالية:


● الأدوية المضادة للالتهاب والسخونة ( البنادول و البارامول و السيتال)، لأنه عموما أي دواء يحتوي علي الماده الفعالة الباراسيتامول ممنوع استخدامه للقطط والكلاب 
وهي مادة  سامة جدا للقطط وتستخدم في الكلاب بحذر شديد وتحت إشراف طبيب ويفضل عدم استخدامها في الكلاب ايضا.

 

● الاسبرين 
دواء شديد السمية للقطط والكلاب وللأسف لا يوجد مضاد للتسمم له وهذا يجعل نسبة الشفاء في حالة التسمم قليلة وضئيلة جدا  وعلاجه يحتاج محاليل مكثفة

 

●  الفيتامينات التي تحتوي علي الحديد كمكمل غذائي
تكون سامة لو نسبة الحديد بها عالية لأن تناول الحديد بكثرة يسبب تدمير للكلى والكبد بالنسبة للقطط والكلاب، ولا ينصح باستخدامها أيضا حيث انها تتراكم في الدم وتسبب تسمم علي المدي البعيد. 
 

  • المسكنات ومضادات الالتهاب سواء الحقن او الاقراص  او الشراب

معظم المواد الفعالة في الأدوية البشرية التي تستخدم كمضادات للالتهاب ومسكنات تعتبر سامة للقطط والكلاب بكل انواعها سواء حقن أو شراب أو أقراص بالأخص المسكنات التي تحتوي علي مادة “الديكلوفيناك”.. ديكلوفيناك الصوديوم او ديكلوفيناك البوتاسيوم" مثل ( Cataflam كاتافلام - Voltaren فولتارين - Diclofen ديكلوفين )


وتسبب هذه المواد قرحة بالمعدة والأمعاء واذا كانت  الجرعه كبيرة تؤدي ل فشل كلوي تام ونزيف في المعدة.

 

وتنصح الطبيبة البيطرية بعدم إعطاء حيوانك الأليف أية ادوية بدون الرجوع الي الطبيب البيطري المتخصص.

الحيوانات الحيوان الأدوية البيطرى الأدوية البشرية

ترشيحاتنا

مفاجأة حول أعداد المصابين بأمراض وراثية في مصر

أبو الغيط: ريادة التنمية المستدامة والتحول الرقمي أولويات العمل العربي المشترك

البترول : نعد لمزايدة عالمية للتنقيب في عدد من المناطق..فيديو

صابرين: أنا بنت ميمي.. وقالت لي الناس ملهاش ذنب.. فيديو

شيكابالاعن الانضمام للمنتخب: تركيزي مع الزمالك

بعد طرح موديلات 2022.. ماذا يحدث لأسعار السيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

عضو الوفد التفاوضي: ما تقوم به إثيوبيا سيؤثر على مياه السد العالي

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. غدًا

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

تفاصيل انفجار في إمارة بـ دبي.. فيديو

محمد الشناوي يهدد أساطير حراسة المرمى في مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ