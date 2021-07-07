مقتل زوجة رئيس هايتي بعد اغتيال زوجها بساعات



أعلنت حكومة هايتي أن رئيس الجمهورية جوفينيل مويس اغتيل الليلة الماضية جراء هجوم مسلح على مقر إقامته.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، كلود جوزيف، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء أن الرئيس مويس تعرض لجروح فتاكة برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته الخاص، مشيرا إلى أن السيدة الأولى مارتين مويس نقلت إلى المستشفى بعد الحادث.

لكن قالت شبكة آر تي، نقلا عن وسائل إعلام بوفاة زوجة رئيس هايتي متأثرة بجراحها إثر عملية اغتياله.

وأدان رئيس الحكومة عملية الاغتيال، مشددا على أن الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية تحتفظ بالسيطرة على الوضع.

وأغلقت السلطات في هذه الظروف مطار بورت أو برانس الدولي، لمحلاقة منفذي عملية الاغتيال ومعرفة من يكمن ورائهم.

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ، قال جوزيف إن الهجوم وقع حوالي الساعة 1 صباح الأربعاء ، وإن بعض المهاجمين المجهولين يتحدثون الإسبانية.

