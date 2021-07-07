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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 10 فوائد صحية لا تعلمها عن الشيكولاتة..كل ما تريد معرفته حول أعراض كورونا طويلة الأمد

الشوكولاتة
الشوكولاتة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

في اليوم العالمي لـ الشوكولاتة.. 10 فوائد صحية لا تعلمها من قبل
 

يحتفي العالم اليوم 7 من يوليو باليوم العالمي للشوكولاتة، والشوكولاتة مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تؤثر إيجابًا على صحتك، فـ الشوكولاتة مصنوعة من بذور شجرة الكاكاو ، وهو أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة على هذا الكوكب.

تشير الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة (وليس الأطعمة السكرية) يمكن أن تحسن صحتك وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

بعد تدهور الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز.. كل ما تريد معرفته حول أعراض كورونا طويلة الأمد
 

تستمر الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز في التدهور بسبب فيروس كورونا المستجد وأعراضه طويلة الأمد عليها، مما أدى إلى تواجدها في المستشفى حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

مخاطر غير متوقعة لإصابتك بـ السالمونيلا.. طرق الوقاية منها

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في اليوم العالمي لها.. تعرف على أضرار الشوكولاتة
 

يحتفي العالم اليوم في الـ 7 من يوليو باليوم العالمي لـ الشوكولاتة، وللحصول على فوائد صحية ملحوظة من الشوكولاتة ، تحتاج إلى تناول المزيد من مواد الكاكاو الصلبة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة، كما تحتوي مواد الكاكاو الصلبة على المعادن ومضادات الأكسدة التي تفيد الجسم.

بعد إثبات خطورة التدخين مع لقاح كورونا.. ممنوعات ومحاذير أخرى يجب معرفتها
 

كشف بحث جديد، أنه في ظل جائحة كورونا أصبح التوقف عن التدخين أمرًا ضروريًا بعد تلقي لقاح كورونا تفاديًا لاحتمالات حدوث جلطات دموية وليبدأ جهاز المناعة العمل بنشاط، وإنتاج الأجسام المضادة اللازمة للوقاية من كورونا، ولكن هل توجد ممنوعات أخرى يجب الحذر منها بعد تلقي لقاح كورونا، وهو ما سنقوم بالتطرق له في السطور التالية..

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