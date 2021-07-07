تسليم المحمل الشريف (الهودج) إلى مكتبة الإسكندرية

أهدى اللورد يشار حلمي، اليوم الأربعاء، إلى مكتبة الإسكندرية المحمل الشريف (الهودج)، في حضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، خلال حفل تسليم الهودج داخل قاعة الاطلاع الرئيسية للمكتبة بمنطقة الشاطبي.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى اللورد يشار حلمي على ما قدمه من إهداءات من الكعبة أو قبر الرسول.

و قال اللواء محمد الشريف، "إن اللورد يشار حلمي أهداني شخصيا فرش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أهدى فرشا مماثلا له لمحافظة الإسكندرية، ونحن الآن نجهز له مكانا داخل ديوان المحافظة".

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من جانبه، قدم الدكتور مصطفى الفقي، الشكر إلى اللورد يشار حلمي على إهدائه المحمل الشريف (الهودج)، مؤكداً على أن المكتبة تهتم بالتراث الإسلامي مثلما تحتفل بالتراث القبطي.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية، إن المحمل هو الموكب الذي كان يخرج من مصر كل عام حاملاً كسوة الكعبة، وظل يخرج منها منذ عهد شجر الدر والمماليك حتى بداية منتصف الخمسينيات من القرن العشرين.

كان اللورد يشار حلمي، وهو مصري يعيش في بريطانيا ، أهدى إلى المكتبة في العام 2016، كسوة الكعبة والتي يعود تاريخها إلى عام 1830 ميلادية، وقت حكم محمد علي لمصر، حيث تم تصنيعها فى تركيا على أيدي عدد من أمهر النساجين المصريين، وتتميز بفن إسلامي رفيع المستوى وزخارف باللونين الأحمر والأسود.

يذكر أن حلمي، أهدى مكتبة الإسكندرية، في شهر فبراير الماضي، قطعة تاريخية من كسوة الكعبة المشرفة، عمرها 171 عاما، للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تعود لعهد محمد سعيد باشا حاكم مصر.

حضر الحفل قنصل عام المملكة العربية السعودية، وعدد من ممثلي الأوقاف والأزهر الشريف بالإسكندرية، وممثلي الكنيسة، ومشاركة الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية، ورئيس لجنة الفتوى.