قيد البحث.. التموين تنفى رفض طلب الزمالك تسجيل شعار نادي القرن

أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن رفض وزراة التموين تسجيل شعار نادي القرن للزمالك عارى تماماً من الصحة ولم يُصرح أي مسؤل او مصدر من قبل الوزارة او جهاز تنمية التجارة الداخلية (الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية) بمثل هذا التصريح أو هذا التنوية ولا يزال طلب نادى الزمالك قيد البحث.

احجز علامتك التجارية إلكترونيا في 3 خطوات

يستعرض صدى البلد طريقة الحجز الإلكتروني للعلامة التجارية، حيث يمكن الحصول على تلك الخدمة مجانًا من خلال:

1- التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الإنترنت

‏WWW.ITDA.GOV.EG/CRA



2- يتم اختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله ثم اختيار الخدمة/ الخدمات المطلوب الحصول عليها سواء خدمات السجل التجاري من قيود جديدة، أو تجديدات، أو تعديلات أو الحصول على محررات رسمية من ذلك وكذلك تقديم خدمات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من طلب تسجيل علامة تجارية أو نموذج صناعي أو تقديم معارضة أو تظلم.

3- القيام بتأكيد طلب حجز معاملة ثم يقوم النظام تلقائيا بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة أو خلال اليوم فى المكتب الذى سيذهب إليه العميل وفقا لرغبته.



المستندات المطلوبة لتسجيل علامة تجارية:



طلب تسجیل تصمیم أو نموذج

عدد ٤ صور من التصمیم أو النموذج

مستخرج من السجل التجاري أو عقد التأسیس أو النظام القانوني

صورة من التصمیم أو النموذج الذي أودع في دولة أجنبیة مصدقًا علیھا من مكتب الملكیة الصناعیة فيها.

الرسوم المطلوبة

تقدر رسوم تقدیم الطلب وفقا لنوع العلامة التجارية والنشاط

ويقدم طلب تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك إلى مصلحة التسجيل التجاري، على ألا يتجاوز عدد التصميمات أو النماذج الخمسين.

ويتبع تقديم الطلب مرحلة الفحص واتخاذ القرار بشأن الطلب ( قبول / رفض )، ويرسل القرار إلى مقدم الطلب عن طريق البريد باشتراطات القبول أو أسباب الرفض على أن يتم الرد من قبل مقدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ وصول القرار.

ويشهر عن التصميم لمدة 60 يوما في الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية خلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.

ويحق لمقدم الطلب التظلم من قرار الإدارة بالرفض خلال 30 يوما من تاريخ استلام القرار تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى وتمتد الحماية القانونية للتسجيل لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب ويمكن تجديدها لمدة 5 سنوات أخرى.



طلب الزمالك

وفي يوم 5 يوليو 2020، تقدم نادي الزمالك للألعاب الرياضية بطلب تسجيل لشعار "نادي الزمالك - نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، لإدارة التسجيل للعلامات التجارية تتبع مركز معلومات التجارة الداخلية برقم إيداع 415563، قبل أن يعلن رئيس السابق السابق، المستشار مرتضى منصور أنه تقدم بالطلب في يوم 9 / 7 / 2020، باعتبار أن نادي الزمالك صاحب 9 بطولات في القرن العشرين، بينما حصل الأهلي على 7 بطولات قارية فقط، بحسب ما قاله، وقال: لما الأهلي خد نادي القرن، يبقى السبعة أكبر من التسعة".​

وكانت إدارة التسجيل للعلامات التجارية تتبع مركز معلومات التجارة الداخلية، والتي تحولت عام ٢٠٠٨ بقرار جمهوري رقم 354 لسنة 2008 إلى "جهاز" لتنمية التجارة الداخلية، والذي انتقل من وزارة الصناعة الي وزارة التموين أواخر عام ٢٠١٠، والجدير بالذكر ان الاتحاد الافريقي اختار النادي الاهلي نادي القرن في القارة السمراء عام ٢٠٠٠