محافظ بورسعيد يستقبل ممثلي شركة إنماء لبحث التخلص من مخلفات الهدم|صور

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا ، مع ممثلي شركة إنماء ، لدراسة آليات التعامل والتخلص من مخلفات الرتش والهدم واستغلالها وإعادة تدويرها بما يحافظ علي المظهر الحضاري والشكل الجمالي.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، والشركات المنفذة للمشروعات.

واستمع " محافظ بورسعيد " لآليات العمل داخل شركة انماء فى مجال التخلص من مخلفات الهدم والرتش وإعادة استغلالها ، من خلال أحد ممثلي الشركة .

وأكد "محافظ بورسعيد " على ترحيبه بالتعاون مع الشركة بما يساهم فى التخلص الآمن من مخلفات الهدم كما يساعد فى استغلالها بالشكل الأمثل ، ويحقق منظومة متكاملة تساعد ايضا على استغلالها في صناعة البلاط والإنترلوك وعدد من المنتجات، وعدد من الأجهزة المعنية .

كما أكد محافظ بورسعيد علي أهمية التعاون مع العديد من الشركات التى تقوم على التخلص الآمن من المخلفات، من منطلق تحقيق الشكل الجمالي والحضاري بالمحافظة، وتماشيا مع أعمال التطوير الجارية بالعديد من القطاعات.

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