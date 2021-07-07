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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس للصحة يكشف آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز|فيديو

دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤؤن الصحية، أن ما تعاني منه الفنانة دلال عبد العزيز الآن، وهو تداعيات ومضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وليس المرض الفيروسي نفسه.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "اللي عنده الفيروس بيخف، ولكن ما يعاني منه كثيرا بعد الإصابة بكورونا هي مضاعفات الفيروس نفسه".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤؤن الصحية أن تم رصد حتى الآن نحو 23 مشكلة لمضاعفات الفيروس، من الممكن أن يتعرض لها المتعافي من كورونا.

أكثر مشكلة حقيقية

وقال عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤؤن الصحية، إن أكثر مشكلة حقيقية تصيب المتعافي من كورونا هي إصابة الرئة، ويحدث نوع من الالتهابات والتليفات وتصيب نسيج الرئة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤؤن الصحية، أن الفرق بين التليف في نسيج الرئة الناتج عن الإصابة بكورونا، والتليف المناعي الذي يصيب الرئة ، هو أن هذا النوع من التليفات الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا يستجيب للعلاج في كثير من الحالات، وتستطيع أن تعود الرئة إلى طبيعتها مع الوقت، وإذا كان التليف في الرئة كبير فبالتالي هذا يستغرق وقت أكبر لرجوع الرئة إلى طبيعتها مرة أُخرى.

عوض تاج الدين الفنانة دلال عبد العزيز دلال عبد العزيز تطورات الحالة الصحية فيروس كورونا اخبار التوك شو

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