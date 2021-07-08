على غرار مرفأ بيروت.. المري: إحدى الحاويات كانت تحوي مواد قابلة للاشتعال

أكدت مني المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ان إحدى الحاويات كانت تحوي مواد قابلة للاشتعال، وتم إخماد الحريق خلال ساعة من الانفجار، وسيجرى التحقيق لمعرفة السبب وراء الحادثة.

وقالت مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة ‎دبي منى المري في حديث لقناة العربية انه تم إخلاء السفينة التي وقع فيها انفجار إحدى الحاويات بميناء ‎جبل علي من طاقمها في الوقت المناسب دون إصابات.

وأضافت المري: موقع الحريق الذي نشب في ميناء جبل علي بعيد عن حركة السفن التجارية، والحركة في ميناء جبل علي مستمرة ولم تتأثر.

وكانت ‏‎سلطات ميناء ‎جبل علي أعلنت عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.

ويشار الي ان المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء الأربعاء، قال إن حريقاً نشب في سفينة بعد انفجار إحدى الحاويات على متنها في ميناء جبل علي في دبي.

وأكد المكتب الإعلامي، أن فرق الدفاع المدني تتعامل مع الحريق، مشيرة إلى أن الوضع تحت السيطرة ولم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات.

كما نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي فيديو عبر صفحته على تويتر لتعامل فرق الدفاع المدني مع الحريق.