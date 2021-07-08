فريق بحثي أمريكي يتوصل لطريقة لتحويل مخلفات محصول الذرة إلى وقود حيوي

توصل فريق بحثي أمريكي متخصص في مجال الهندسة الوراثية إلى سلالة جديدة من الفطريات المعدلة وراثيا والتي يمكن استخدامها لتحويل الكميات الهائلة من القش وغيرها من المخلفات الناتجة عن محصول الذرة إلى وقود الإيثانول الحيوي.



وذكر موقع "ساينس نيوز" العلمي نقلا عن الفريق البحثي التابع لجامعة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية إلى أن هذه الدراسة تقدم حلولا علمية لمشكلة أوراق وقش وكوالح الذرة التي يتركها المزارعون بعد حصد محصول الذرة، بالإضافة إلى كونها مصدرا كبيرا للطاقة المستدامة حيث يمكن استغلال هذه المخلفات وتحويلها عن طريقة سلالة مخلقة من الفطريات (الخميرة التي تستخدم في الخبز) إلى وقود الإيثانول.



وأشارت الدراسة إلى أن استخدام هذه السلالة الجديدة من الفطريات المخلقة وراثيا من شانها أن تنتج 100 جرام من وقود الإيثانول في مقابل لتر واحد من مخلفات الذرة المطحونة.



ويعتبر محصول الذرة في الولايات المتحدة الأعلى من نوعه بين المنتجات الزراعية الأخرى ويستخدم وقود الإيثانول مضافًا إلى الجازولين الذي يباع في محطات الوقود.

