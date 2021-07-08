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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسرة الطفلة المختطفة بالعبور تروي تفاصيل 72 ساعة اختطاف لابنتهم.. وتشكر جهود الداخلية

اختطاف طفلة
اختطاف طفلة

٧٢ ساعة قضتها الطفلة مديحة التي لم تبلغ عمرها الثامن عشر  داخل سيارة سوداء بعد اختطافها علي يد 3 متهمين من امام منزلها في مدينة العبور اثناء مرورها بالشارع ..

 صدي البلد يرصد تفاصيل الواقعة من البداية حيث يقول حسين كمال والد الطفلة المختطفة : انا في يوم الواقعة كنت في الشغل وفوجئت باتصال هاتفي من زوجتي وأبلغتني خلالها ان نجلتي كانت نازلة الشارع علشان تشتري بعض المستلزمات للبيت واثناء سيرها حضرت سيارة ملاكي سوداء اللون وبها بعض الأشخاص وقاموا باختطافها.


علي الفور هرعت الي المنزل فوجدت زوجتي والجيران جالسين امام المنزل وأخبروني بما حدث، مرت ساعة تلو الأخرى وتلقيت بعدها اتصالاً هاتفياً من احد الأشخاص يخبرني ان الطفلة معه وطلب  مني مبلغ مالي 3 ملايين جنيه لتحريرها .

 

وتابع والد الطفلة ، أخبرت المتهمين بان المبلغ المتواجد معه ما يقارب من ٣٠٠ الف جنيه وأخبرتهم انني سوف أبيع سيارتي وسيارة شقيقي لإحضار المبلغ  فوافق المتهمون علي ذلك وأعطوني مهلة عدة ايام.

عماد حمدي فؤاد المحامي

واستطرد والد الطفلة المختطفة: بعد الانتهاء من المكاملة هرولت مسرعاً الي قسم الشرطة وحرت محضراً بالواقعة وتم التوصل الي المتهمين بمعرفة رجال الشرطة وتم اقتيادهم الي قسم الشرطة وبعرضهم علي النيابة العامة تم حبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة..

وكانت كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفلة بالقليوبية، وتحديد وضبط الجناة وإعادتها إلى أهليتها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من مواطن  بقيام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلون سيارة باختطاف طفلته ، 7 سنوات حال تواجدها أمام مسكنهما، وورود ا تصال هاتفي للمُبلغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالى فدية نظير إطلاق سراحها .

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم .


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر، والذى عرض على المتهمين الآخرين مخططه الإجرامي نظير التحصل على مبلغ مالي يتم اقتسامه فيما بينهما، وتم بإرشدهما ضبط الهاتف المحمول المُستخدم فـى المساومة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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