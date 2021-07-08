عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موسيقية حلوان تنظم ويبينار عن المقام العراقي بين الأصالة والمعاصرة.. السبت

موسيقية حلوان تنظم
موسيقية حلوان تنظم ويبينار عن المقام العراقي بين الأصالة وال

تنظم لجنة العلاقات الثقافية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ويبينار بعنوان  " المقام العراقى بين الأصالة والمعاصرة "، وذلك تحت رعاية ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

 

ويحاضر فى الويبينار سفير المقام العراقي الدكتور  حسين الاعظمي ويدير اللقاء الدكتور عاطف عبد الحميد  عميد كلية التربية الموسيقية الأسبق.

 

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية هذه الملتقيات العلمية والأكاديمية في تحقيق التبادل الثقافي وتبادل الخبرات وزيادة المعارف والاستماع إلى آراء المتخصصين في كافة المجالات، ولاسيما لدور الموسيقى  الهام فى الإرتقاء بالنفس ورفع الذوق العام.

تربية فنية حلوان تنظم دورة للتصميم الجرافيكي

أوضح الدكتور كرم ملاك عميد الكلية  أن هدف الويبينار هو التعرف على المقام العراقي التى اجتاز طريقاً طويلاً من النمو والارتقاء حتى بلغ هذه المكانة الفكرية والجمالية والفنية العالية منطلقاً من الأساس الفطري والعفوي لانعكاسات البيئة.

 

أفادت الدكتورة شرين عبد اللطيف بدر وكيل الكلية أن الويبينار يتضمن شرح لماهية المقام العراقي، وجمالياته وطرق آدائه مابين الأصالة والمعاصرة.

 

ويبدأ فعاليات الويبينار فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت  الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢١،   عبر تطبيق زووم .
 

تربية فنية حلوان تنظم دورة للتصميم الجرافيكي

جدير بالذكر انه تنظم كلية التربية الفنية جامعة حلوان دورة للتصميم الجرافيكي ( أساسيات معالجة الصور/ إعدادات الفيديو/ التحريك) ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود حامد عميد الكلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور ماجد نجم الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة في مجال الدورات التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطلاب واكسابهم الخبرات الحديثة  والتي تتوافق مع متطلبات العصر   تسارع  خطاه التكنولوجية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم .

 

أوضح الأستاذ الدكتور محمود حامد أن الدورة تتضمن عدد من المحاور وهي فهم عناصر التصميم وأساسيات اللغة البصرية، أساسيات معالجة الصور/ التصميم التيبوجرافي، شريط الزمن ومفاتيح الحركة، التتابع وتحريك عناصر التصميم وإضافة الصوت، إعدادات الفيديو والمونتاج، عمل مشاريع نهائية متكاملة، ويعتمد التدريب في هذا المستوى على برنامج Adobe photoshop.

 

ويبينار كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان جامعة حلوان المقام العراقى بين الأصالة والمعاصرة اخبار التعليم

ترشيحاتنا

استبدال قائد السفينة أيفر جيفين خلال مغادرتها قناة السويس

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة ختام الاسبوع

2.5 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة أبريل/ يوليو 2020/2021

خاص| قبيل عيد الأضحى.. الغرف التجارية: ارتفاع أسعار اللحوم 5 جنيهات وانخفاض الدواجن

شعراوي: الأمم المتحدة تختار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من أفضل الممارسات في مكافحة الفقر.. تمويل 3589 مشروعا.. منها 2187 بسوهاج و1402 بقنا

العثيمين: المرأة المسلمة تواجه تحديات لا تزال تعرقل تنميتها الشاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

2.5 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة أبريل/ يوليو 2020/2021

اشتاق لرؤية الأطفال.. شاهد.. مرتضى منصور يبكى ويتراجع عن زيارة الزمالك

على خطى ميدو.. نجم الزمالك السابق : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري

الرئيس السيسي: ديننا الحنيف أعطي المرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام

فيديوهات جنسية.. مصير عنتيل الصعيد المتحرش بـ 20 سيدة في عيادته الخاصة

طلب جديد من إمام عاشور لـ الزمالك.. والإدارة تعرضه على كارتيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

فيديو

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ