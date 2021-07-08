موسيقية حلوان تنظم ويبينار عن المقام العراقي بين الأصالة والمعاصرة.. السبت

تنظم لجنة العلاقات الثقافية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ويبينار بعنوان " المقام العراقى بين الأصالة والمعاصرة "، وذلك تحت رعاية ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

ويحاضر فى الويبينار سفير المقام العراقي الدكتور حسين الاعظمي ويدير اللقاء الدكتور عاطف عبد الحميد عميد كلية التربية الموسيقية الأسبق.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية هذه الملتقيات العلمية والأكاديمية في تحقيق التبادل الثقافي وتبادل الخبرات وزيادة المعارف والاستماع إلى آراء المتخصصين في كافة المجالات، ولاسيما لدور الموسيقى الهام فى الإرتقاء بالنفس ورفع الذوق العام.

أوضح الدكتور كرم ملاك عميد الكلية أن هدف الويبينار هو التعرف على المقام العراقي التى اجتاز طريقاً طويلاً من النمو والارتقاء حتى بلغ هذه المكانة الفكرية والجمالية والفنية العالية منطلقاً من الأساس الفطري والعفوي لانعكاسات البيئة.

أفادت الدكتورة شرين عبد اللطيف بدر وكيل الكلية أن الويبينار يتضمن شرح لماهية المقام العراقي، وجمالياته وطرق آدائه مابين الأصالة والمعاصرة.

ويبدأ فعاليات الويبينار فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢١، عبر تطبيق زووم .



تربية فنية حلوان تنظم دورة للتصميم الجرافيكي

جدير بالذكر انه تنظم كلية التربية الفنية جامعة حلوان دورة للتصميم الجرافيكي ( أساسيات معالجة الصور/ إعدادات الفيديو/ التحريك) ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود حامد عميد الكلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور ماجد نجم الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة في مجال الدورات التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطلاب واكسابهم الخبرات الحديثة والتي تتوافق مع متطلبات العصر تسارع خطاه التكنولوجية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم .

أوضح الأستاذ الدكتور محمود حامد أن الدورة تتضمن عدد من المحاور وهي فهم عناصر التصميم وأساسيات اللغة البصرية، أساسيات معالجة الصور/ التصميم التيبوجرافي، شريط الزمن ومفاتيح الحركة، التتابع وتحريك عناصر التصميم وإضافة الصوت، إعدادات الفيديو والمونتاج، عمل مشاريع نهائية متكاملة، ويعتمد التدريب في هذا المستوى على برنامج Adobe photoshop.