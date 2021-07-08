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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية حلوان تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

حصلت كلية التربية جامعة حلوان على الاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.
 

جاء ذلك فى إطار سعى جامعة حلوان الحثيث برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، على أن تكون الجامعة مؤسسة تعليمية وبحثية سباقة و رائدة فى التكنولوجيا والفنون والتربية والعلوم وفقا لمعايير الجودة العالمية.


وأكد نجم، حرص الجامعة على الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، مشيرًا إلى أن لا تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات والدعم من أجل حصول كافة كليات الجامعة  ومراكزها على الاعتماد الأكاديمي طبقًا للخطة الاستراتيجية للجامعة، لافتا إلى أن الجامعة تتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع والتي تحقق النهوض بالبحث العلمي، وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا وإقليميا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة 2030 في مصر، ليتم تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل.


وجه الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية الشكر للأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لدعمه الدائم والمستمر للكلية ولجميع من ساهموا في حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي ولجميع أعضاء فريق الجودة ووكلاء الكلية  ورؤساء الأقسام العلمية وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب.

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أضاف عميد كلية التربية أن الكلية تقوم على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية بما يساهم في إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبداع ، بجانب رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والتعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وهو ما ساهم في حصول الكلية على اعتماد ضمان جودة التعليم والاعتماد.

تربية فنية حلوان تنظم دورة للتصميم الجرافيكي

تنظم كلية التربية الفنية جامعة حلوان دورة للتصميم الجرافيكي ( أساسيات معالجة الصور/ إعدادات الفيديو/ التحريك) ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود حامد عميد الكلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور ماجد نجم الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة في مجال الدورات التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطلاب واكسابهم الخبرات الحديثة  والتي تتوافق مع متطلبات العصر   تسارع  خطاه التكنولوجية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم .
 

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